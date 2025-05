Lejtőre került a fideszes médiabirodalom?

Kis mértékben, 3 százalékkal csökkent a többek között a HírTV, az Origo vagy a megyei lapok tulajdonosának, a Médiaworks bevétele 2024-ben a megelőző évhez képest: míg tavaly 57,1 milliárd forint volt a fideszes médiabirodalom, a KESMA irányító cégének a forgalma, addig 2023-ban 57,3 milliárd forintot értek el – írja a hvg.hu.

A nyereségesség ugyanakkor jócskán, több mint 90 százalékkal csökkent: ez 3,3 milliárdról 321 millió forintra esett. A cég 2024 során jelentősen növelte bankbetéti állományát 692 millióról 1,14 milliárd forintra.

A lap szerint mivel a Mediaworks részesül a sajtópiacon az állami hirdetések legnagyobb részéből, ezért ez a csökkenés intő jel lehet: a magyar kormány már nem tudja olyan mértékben támogatni a médiabirodalmát, mint a megelőző években,

bár a kiadó az utóbbi években „leszokott” arról, hogy a hirdetési bevételeket listázó Kantar Mediának megküldje részletesen az állami és kereskedelmi hirdetőinek megrendeléseit, így a külvilágnak is csak korlátozott tudása van arról, hogy pontosan hogyan oszlik meg a kiadónál a reklámbevétel.

Mi történt a Mediaworksnél?

Fotó: media1

A vállalat a 2023-as nyereséget beforgatta az eredménytartalékba, amely így 20,5 milliárd forintra nőtt, a sajtóperekre elkülönített tartalékot 35,5 millió forinttal 141 millióra növelték, amire vélhetően szüksége is lesz a kiadónak idén is, hiszen messze a legtöbb sajtópert a Mediaworks kiadványai ellen indítják, amelyeket aztán a kiadó rendre el is veszít.

Kapcsolódó cikk Tízből kilenc sajtópert elbukott a kormánypárti média tavaly A Magyar Nemzet, az Origo és a Ripost vesztette a legtöbb sajtópert 2024-ben.

A vállalat tavaly 886 millió forint osztalékban részesült, ez 15 százalékkal kevesebb, mint 2023-ban, viszont kamatokból és árfolyamnyereségből 2,1 milliárd forintot szedtek be (igaz, az „egyéb kapott kamatok” soron a 2023-as 2 milliárd forint helyett csak 143 millió forintot találtak).