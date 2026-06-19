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Közélet Sulyok Tamás

Lekerült Sulyok Tamás beadványa az Alkotmánybíróság napirendjéről

mfor.hu

Hét alkotmánybíró kizáratta magát.

Levette az Alkotmánybíróság (Ab) teljes ülésének napirendjéről a köztársasági elnök által benyújtott ügyet Polt Péter, a testület elnöke – tudatta honlapján az Ab közleményben pénteken.

Sulyok Tamás köztársasági elnök alaptörvény értelmezésére irányuló indítványával kapcsolatban hét alkotmánybíró az ügy tárgyával összefüggő személyes és közvetlen érintettségére hivatkozással kizárási okot jelentett be, így ebben az ügyben a teljes ülés nem határozatképes.

Emiatt vette le az elnök a testület teljes ülésének napirendjéről az ügy tárgyalását – közölték.

Sulyok Tamás június 11-én jelentette be, hogy indítványt nyújtott be az Alkotmánybírósághoz az alaptörvény alkotmányos funkcióját, elfogadását és módosítását szabályozó rendelkezések értelmezésére.

Az államfő hangsúlyozta: az elmúlt hónapokban elhangzott, közjogi méltóságok elmozdítását célzó politikai nyilatkozatok olyan alaptörvény-módosítások lehetőségét is felvetik, amelyek általános jellegű szabályozás helyett egyedi helyzetek rendezésére irányulnak. Az Alkotmánybíróság az alaptörvény absztrakt értelmezésével segítheti az állami szervek között felmerülő konfliktusok, politikai viták jogi mederben tartását, az alkotmányos elvekkel összhangban álló jogalkotást – tette hozzá.

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