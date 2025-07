Lemond az Orbán Viktorral egy Digitális Polgári Körben ülő vezérigazgató?

Online Klasszis Klub élőben Szent-Iványi Istvánnal! Vegyen részt és kérdezze Ön is a neves külpolitikai szakértőt!

A DPK-val és Jakab Rolanddal kapcsolatban a TDDSz felhívja a figyelmet arra is, hogy a jogszabály szerint csak olyan személy lehet tisztviselő a HUN-REN-ben, aki független, feddhetetlen és pártatlan. A kialakult helyzet ellentmond annak a jogszabálynak is, miszerint magánszemélyi minősítésben tett nyilatkozat esetén nem használható a kutatóhelynél betöltött munkakör és a HUN-REN-re történő hivatkozás. Ezért felszólítják Gulyás Balázst és Jakad Rolandot, hogy szüntessék meg a jogsértő állapotot és Jakab Roland távozzon a HUN-REN vezérigazgatói székéből.

