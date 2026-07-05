Lemond Sulyok Tamás? Megszólalt a köztársasági elnök

Semmiképpen sem lehet a jogállamisággal összhangban lévő megoldásnak nevezni az alaptörvény tizenhetedik módosításáról szóló javaslatot, amely szerint megszűnne a jelenlegi köztársasági elnök megbízatása – jelentette ki a magyar köztársasági elnök a Do Rzeczy lengyel konzervatív hetilap honlapján vasárnap megjelent interjúban.

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Sulyok Tamás aláhúzta: Magyarországon az elnök jogállását az alaptörvény határozza meg.

„Nincs okom a lemondásra, és a miniszterelnök eddig nem talált közjogi indokot az eltávolításomra” – jelentette ki az államfő.

A köztársasági elnök esetében az alkotmánymódosítási javaslat „csupán egy mondattal „intézi el” a hivatalból való eltávolítás kérdését„, s mivel a szöveg a „jelenlegi köztársasági elnökre”, nem pedig általában az elnöki tisztségre vonatkozik, nem értelmezhető másként, mint „egy konkrét személyre szabott jogszabályként, amit semmiképpen sem lehet a jogállamisággal összhangban lévő megoldásnak nevezni” – vélekedett Sulyok Tamás.

(MTI)