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Közélet Legfőbb Ügyészség Ukrajna Orbán Viktor

Lemondatná a legfőbb ügyészt az ukrán pénzszállítók ügyvédje

mfor.hu

Az ügyvédi iroda szerint távoznia kell hivatalából dr. Nagy Gábor Bálint legfőbb ügyésznek, miután kiderült, hogy Orbán Viktor döntött a március 5-ei ukrán pénzszállítókkal szembeni terrorelhárítási akcióról.

„Az Aranykonvoj-ügyben felmerült fejlemények alapján dr. Nagy Gábor Bálint legfőbb ügyész hivatali pozíciója tarthatatlanná vált. A Legfőbb Ügyészség függetlenségébe és törvényességi felügyeleti szerepébe vetett közbizalom helyreállítása érdekében a legfőbb ügyésznek haladéktalanul távoznia kell hivatalából” – írja közleményében a Dr. Horváth Lóránt Ügyvédi Iroda, az ukrán pénzszállítók képviselője. A Telex szerdán arról írt, hogy Orbán Viktor döntött az ukrán „aranykonvoj”, rajtaütéséről, és az időpontról is.

Az ügyvédi iroda szerint az ukrán szállítmány elleni akciót – feltehetően politikai megrendelésre – három szerv készítette elő. Az Alkotmányvédelmi Hivatal, a Legfőbb Ügyészség és a Terrorelhárítási Központ vehetett részt a folyamatban, és a legfőbb ügyész szerepét kulcsfontosságúnak tartják. A másik két szerv a kormány irányítása alatt működik, az Ügyészségnek azonban alkotmányos feladata a törvényesség biztosítása és a hatósági eljárások törvényes működésének felügyelete. Hozzátették: a pénzmosás bűncselekményének nyomozása egyébként a
rendőrség hatáskörébe tartozott volna, azonban a Készenléti Rendőrségnek hatályos szerződéses jogviszonya volt a sértett Oschadbankkal.

„Az ukrán állampolgárokkal szemben alkalmazott kényszerítő eszközök [bilincs, kamzsa, meztelenre vetkőztetés, sanyargatás stb.] alkalmazása egyértelműen jogellenes volt, azonban a vizsgálatuk a tudatosan hiányosan rögzített adatok miatt nehézkes” – áll a közleményben. A kihallgatásokat az Alkotmányvédelmi Hivatal kezdte meg és koordinálta, azonban az eljáró kihallgatók személye ismeretlen maradt, a kihallgatások tartalmáról jegyzőkönyv, feljegyzés nem készült, az pusztán a tanúk vallomása alapján rekonstruálható. Az ügyvédi iroda információi alapján azt állítja, hogy a Legfőbb Ügyészség továbbra is aktívan próbálja befolyásolni a folyamatban lévő nyomozásokat.

A TEK kommandósai március 5-én fogtak el hét ukrán állampolgárt, és lefoglalták a furgonjaikban lévő, több mint 27 milliárd forintnak megfelelő aranyat és valutát. A rajtaütésen – a jegyzőkönyvvel szemben – csak a Terrorelhárítási Központ (TEK) kommandósai voltak jelen, a NAV csak később indított eljárást az ügyben. Március 10-én rendelet is született arról, hogy „a helyszínen nem volt tisztázható az ukrán pénzszállító autókban lefoglalt vagyon jogcíme”.

A Telexnek számos forrás számolt be arról, hogy az „aranykonvoj” elleni fellépést csak papíron kezdeményezték a hatóságok, az akció mögött politikai kalkuláció állt, ők csupán asszisztáltak a felső akarat végrehajtásához. A TEK által előállított ukránokat ugyanakkor nem gyanúsították meg semmilyen bűncselekménnyel, ennek ellenére végig bilincsben voltak. A Fővárosi Nyomozó Ügyészség jogellenes fogva tartás bűntette és más bűncselekmények miatt eljárást is indított.

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