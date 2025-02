Lemondatná egy ellenzéki párt a minisztert, aki egyetlen számot sem képes eltalálni

„Magyarországnak a kiutat ebből a válságból kizárólag egy önálló nemzetgazdaság jelentheti, amelyet feltehetőleg nem a most csúcsminiszterré előléptetett Nagy Márton fog elhozni, aki sokadszorra bizonyította alkalmatlanságát, ezért követeljük a lemondását!” – áll a közleményben.

„Mostanra azonban sokadszorra is bebizonyosodott, hogy a teljesen hibás alapokra helyezett gazdaságpolitika a totális csőd felé robog” – fogalmaztak, hozzátéve, hogy a mostani adatokban még benne sincsenek a most kezdődő, és az inflációt hosszútávon generáló választási osztogatások, amelyeket a Fidesz-kormány már egy évvel a 2026-os választások előtt megkezdett.

A nemzetgazdasági miniszter lemondását követeli a Mi Hazánk Mozgalom, mert szerintük Nagy Márton sokadszorra bizonyította alkalmatlanságát. A párt azt közölte szombaton az MTI-vel: januárban 5,5 százalékkal nőttek az árak az előző év januárjához képest, az élelmiszerárak pedig még ennél is többel, ugyanis a liszt ára 43,2, a tejé 25, a tojásé pedig 23,8 százalékkal emelkedett.

