Lemondhatott a Szőlő utcai javítóintézet múlt héten kinevezett igazgatója

A Telex információi szerint lemondott posztjáról Varga László Balázs, akit a múlt héten neveztek ki a Szőlő utcai Budapesti Javítóintézet igazgatójának, és akinek megbízatása 2026. április 30-ig szólt volna. A portál emlékeztetett, Varga László Balázst azután nevezték ki a Szőlő utcai intézet élére, hogy az ott zajló nyomozás részeként a múlt héten három embert vettek őrizetbe, köztük az intézet korábbi megbízott igazgatóját, Kovács-Buna Károlyt is.

A lap kiemelte, megkeresésükre Varga László Balázs nem cáfolta az információt, csupán az illetékes hivatalokhoz irányította az újságírót.