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Közélet Rendőrség

Lemondott a Központi Nyomozó Főügyészség vezetője

mfor.hu

Benyújtotta lemondását a Legfőbb Ügyészségnek Fürcht Pál főügyész, a Központi Nyomozó Főügyészség (KNYF) vezetője – közölte a Legfőbb Ügyészség Kommunikációs és Sajtófőosztálya csütörtökön az MTI-vel.

A közlemény szerint Fürcht Pál a június 8-án benyújtott lemondását elsődlegesen az úgynevezett aranykonvojügyben a közte és a KNYF nyomozásának felügyeletét ellátó Legfőbb Ügyészség illetékes szakfőosztálya közötti szakmai nézetkülönbségekkel indokolta.

Ahogy a közleményben írják, az ukrán pénzszállítók elfogása kapcsán a Fővárosi Nyomozó Ügyészségen jogellenes fogvatartás bűntette és más bűncselekmények miatt van folyamatban eljárás.

Ezen ügyben egyes nyomozástaktikai kérdésekben – bizonyos nyomozati cselekmények és a gyanúsítottként potenciálisan szóba jöhető személyek kihallgatásának sorrendje miatt – szakmai vita alakult ki a KNYF és a szakfőosztály vezetője között.

Fürcht Pál távozik
Fürcht Pál távozik
Fotó: Facebook / Magyarország Ügyészsége

A Legfőbb Ügyészség szakfőosztályának szakmai álláspontja szerint egyes magas beosztású érintettek kapcsán már most megfogalmazódott bűncselekmény megalapozott gyanúja, míg a nyomozó ügyészség az eljárási cselekmények más sorrendjét preferálta.

A konfliktushelyzet feloldásaként Nagy Gábor Bálint legfőbb ügyész – az illetékes szakfőosztály vezetőjének javaslatára, az elfogultság látszatát is kerülendő, az említett és egy további ügyben – a Legfőbb Ügyészség másik szakmai szervezeti egységét jelölte ki a nyomozás további felügyeletére – írták a közleményben.

Hozzátették: a legfőbb ügyész többször kinyilvánította és írásos utasításba is adta, hogy a nyomozó ügyészségnek az ügy minden szálát ki kell vizsgálnia, függetlenül attól, hogy kit és mely szervezeteket érint. A kérdéses nyomozásban a közeljövőben érdemi eredményekre lehet számítani.

A közlemény szerint Fürcht Pál főügyész vezetői beosztásáról való lemondása egyoldalú nyilatkozat, amely a vonatkozó jogszabály alapján hat hónapon belül lép hatályba. A főügyésznek a nyomozásfelügyeleti területen egy legfőbb ügyészségi ügyészi álláshelyet ajánlottak fel.

(MTI)

 

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