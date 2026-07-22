Lemondott a legfőbb ügyész

Nagy Gábor Bálint szerdán benyújtotta lemondását, az erről szóló közlemény az ügyészség honlapján jelent meg.
Nagy Gábor Bálint az MTI-hez is eljuttatott közleményben azt írta: az igazságszolgáltatás, benne az ügyészség függetlenségének és tekintélyének megóvása a demokratikus intézményrendszer egyik alapja. Az ügyészség nem válhat politikai szereplők küzdelmeinek eszközévé, és nem lehet napi politikai érdekek vagy hatalmi játszmák színtere – fűzte hozzá.
„Ennek egyértelművé tétele érdekében ma – az ideiglenes köztársasági elnök útján – az Országgyűlés elnöki feladatait ellátó alelnökhöz intézett nyilatkozatommal benyújtottam a lemondásomat, kezdeményezve, hogy megbízatásom 2026. augusztus 25-vel szűnjön meg” – tudatta Nagy Gábor Bálint.
Megszólt Magyar Péter is
„Ezzel az ország újabb Orbán-bábtól szabadult meg, aki akadályozta a rendszerváltást. Uraim, ki lesz a következő?” – reagált a bejelentésre Magyar Péter miniszterelnök a Facebookon.