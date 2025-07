Lemondott a Momentum elnöke, Tompos Márton

Online Klasszis Klub élőben Győrffy Dórával! Vegyen részt és kérdezze Ön is a közgazdászt, egyetemi tanárt!

Én pedig visszatérek ahhoz, és ahol a legtöbbet tudok tenni a rendszerváltásért: az állampárt korrupciós ügyeinek bemutatásához, a – főleg EUn kívüli – külügyi témákhoz, és ezek kombinációjához. A párt tagja, országgyűlési képviselője és frakcióvezető-helyettese maradok továbbra is.

Szerencsénkre, és a Momentum erejét jól mutatva, van olyan ember, akit alkalmasnak tartok erre a feladatra. Ő Rózsa András, Zugló sikeres momentumos polgármestere, akit megkértem arra, hogy induljon el elnöknek a most következő rendkívüli tisztújításunkon. Örömömre András vállalta ezt a felkérést, és kérni fogja a pártunk támogatását arra, hogy átvehesse tőlem a stafétát.

„Ezért úgy döntöttem, hogy még időben megállítom a lefelé tartó folyamatot. Soha nem ragaszkodtam a székemhez, most sem teszem, a pozíció számomra csak egy eszköz. Szeretném leszögezni: nem, nem azért állok fel, mert a Momentum nem indul a 2026-os választáson. Teljes mellszélességgel kiállok a közösségünk döntése mellett, hiszen ez ugyanaz, amit én is mondok: néha el kell engedni a saját pozíciónkat, hátrébb kell lépni, hogy a végső cél, egy jobb ország közelebb kerüljön. Ebben maximálisan hiszek, de a kampányban való részvételünket már másnak kell levezényelnie. Egy olyan politikusnak, aki bizonyított vezetőként, aki “lát a pályán”, és megvan benne a kellő erő és energia.

Ezt a párt vezetője közösségi média bejegyzésében jelentette be kedden.

