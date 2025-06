Lemondott egy budapesti alpolgármester

Kapcsolódó cikk „Hozzuk létre a Polgármesterek tanácsát” – mondja Niedermüller Péter is Ősi Gergely kitalált valamit.

„Az engem most elítélőket arra kérem, gondolkodjanak el, hogy ők hányszor vesztették el a türelmüket, ha a lehető legdurvább szidalmazás érte őket vagy gyereküket” – mondta.

A csütörtöki ülésen napirend előtt kért szót és rövid lemondó nyilatkozatában bocsánatot kért mind a sértettől, mind a képviselőtársaitól az okozott kellemetlenségekért. Emellett azt is hangoztatta, hogy nem bántalmazó.

Várnai akkor még azt mondta, hogy nem fog lemondani, mivel „bármiféle vizsgálat lezárulta nélkül lemondást elvárni aránytalan kérés, politikai statáriális kivégzés”. Ugyanakkor a hatásköreinek felfüggesztése szerinte is jogos, és majd a vizsgálatok lezárulása után „el lehet gondolkodni” arról, hogy mit tegyen.

Egy hete jelentette be Rózsa András polgármester, hogy kirúgta az egyik alpolgármesterét, mert az felpofozott egy 16 éves diákot. Az eset egy osztálykiránduláson történt, amin Várnai kísérő szülőként vett részt. Rózsa utána megvonta az összes jogkörét, és lemondásra szólította fel.

Várnai László a csütörtöki testületi ülésen mondott le, és elnézést kért a felpofozott diáktól, és a képviselőtársaitól is.

