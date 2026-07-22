Lemondott Kovács Gergely alpolgármestere

Vadász Gábor szerdán a Facebook-oldalán jelentette be lemondását. Mint írta, régóta érlelődött benne, meddig vállalhatja az alpolgármesteri tisztséget „annak ismeretében, ahogyan Kovács Gergely a kerületünket vezeti”.

Mint írta, miután a polgármester másodszor is a képviselő-testület elé terjesztette leváltását, egyértelművé vált számára, hogy a polgármester egyáltalán nem érzi úgy, hogy felelőssége lenne a munkakapcsolatuk megromlásában.

„Szakmai nézeteltéréseinket nem párbeszéddel kívánja rendezni, hanem az eltávolításommal zárná le, ehhez pedig kész nagykoalíciót szervezni a Fidesszel és a DK-val. Ebben a politikai játszmában nem vagyok hajlandó statisztaszerepet vállalni, ezért a mai napon azonnali hatállyal lemondtam az alpolgármesteri tisztségről” – írta.

Hozzátette: egyetlen „bűne”, hogy számos kérdésben – a tervezett óvoda-bezárásoktól az ingatlangazdálkodásig – ragaszkodott a szakmailag megalapozott döntésekhez, „válaszként azonban zsarolást, fenyegetéseket és személyeskedést” kapott.

Vadász Gábor arról is írt, „testközelből látta”, ahogyan Kovács Gergely a polgármesteri székbe ülve saját elveit is feladta, „ahogy a kerületi korrupció egyik legnagyobb feltárója az átláthatóság ellenlábasa lett”, egyre kevesebb lakossági fórumot tartott, az érdemi kérdéseknek pedig nem adott teret. „És láttam, hogyan írja felül a szakmai szempontokat és a közérdeket a polgármester autoriter döntéshozatala” – fogalmazott.

Jelezte: a kerületi lakosok képviselőként továbbra is számíthatnak rá, és mindent meg fog tenni azért, hogy továbbra is érvényt szerezzen a testületben „azoknak az elveknek, amelyeket egykor Kovács Gergellyel közösen képviseltünk”.

A XII. kerületi önkormányzat Facebook-oldala szerint a képviselő-testület július 23-án rendkívüli ülést tart a jogi és ügyrendi bizottság kezdeményezésére.

Az ülésen két napirendi pont szerepel, az elsőben a képviselők Kovács Gergely polgármesternek az alpolgármesteri megbízás visszavonásával kapcsolatban benyújtott előterjesztését tárgyalnák, az előterjesztés célja, hogy a képviselők új alpolgármesternek Pásztor Tibort válasszák meg.

A második napirendi pont szerint a képviselők megtárgyalnák Visi Piroska (Hegyvidék jövőjéért Egyesület) önkormányzati képviselő Kovács Gergely polgármester méltatlanságával összefüggő indítványát. A jogi és ügyrendi bizottság javaslata, hogy a testület az indítványt utasítsa el, mivel a bizottság által lefolytatott vizsgálat alapján a méltatlansági ok nem áll fenn.

(MTI)