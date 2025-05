Lemondott Orosz Anna a parlamenti mandátumáról

Online Klasszis Klub élőben László Csabával! Vegyen részt és kérdezze Ön is a korábbi pénzügyminisztert!

Hozzátette: „Számomra a képviselői munka szolgálat, nem egy átlagos munkahely. Óriási megtiszteltetés, de felelősség is egyben. 2019 óta azt tekintem feladatomnak, hogy az újbudaiak és a magyarok érdekében dolgozzak legjobb tudásom szerint. Azt érzem, hogy erre országgyűlési képviselőként nincs már lehetőségem. A rendszer szó szerint és átvitt értelemben is hátracsavarja a karjaimat, ha valamit tenni próbálok a választók érdekében.”

Orosz Anna, Újbuda momentumos országgyűlési képviselője közösségi oldalán jelentette be, hogy lemond parlamenti mandátumáról, és nem indul a 2026-os választáson sem – írja a hvg.

