Lemondott Vitézy Dávid a mandátumáról, már az utódja is megvan

Vitézy Dávid lemondott a Fővárosi Közgyűlésben betöltött mandátumáról a miniszteri kinevezése miatt – jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter a Facebook-oldalán hétfőn.

Az eddig a Podmaniczky Mozgalom képviselőcsoportját vezető politikus tájékoztatása szerint a frakció vezetésére Gál Józsefet kérte fel, egyúttal őt jelölik a Klímavédelmi, Közlekedési és Városfejlesztési Bizottság elnökének is.

„A megüresedett közgyűlési helyemre Hutiray Borbálát jelöljük, aki az elmúlt másfél évben a Tulajdonosi Bizottságban képviselte a Podmaniczky Mozgalmat, jogász és közgazdász, civil munkájában pedig az egyik legnagyobb budapesti autómegosztó rendszer létrehozásán dolgozott” – tette hozzá.

Vitézy Dávid kitért rá, arra kérte őket, hogy a fővárosi Podmaniczky-frakció

„pontosan ugyanazzal a hozzáállással folytassa a munkát a közgyűlésben, mint eddig, azaz pártpolitikai csaták helyett szakmai vitákat folytassanak, és képviseljék a 101 pontos korábbi Budapest-programot”.

A lemondás ugyanakkor nem jelenti azt, hogy mostantól ne foglalkozna Budapest ügyeivel, épp ellenkezőleg: közlekedési és beruházási miniszterként az eddiginél is hatékonyabban tud dolgozni azért, hogy Budapest végre valóban fejlődésnek induljon – hangsúlyozta. Jelezte egyúttal, hogy bejegyzése alatt a kommentek között helyezték el annak a videónak a linkjét, amelyben összefoglalta, milyen eredményeket sikerült elérniük az elmúlt másfél évben, és mit valósítottak meg a 101 pontos programból.

„Köszönöm az eddigi bizalmat minden budapestinek, a Podmaniczky-frakció továbbra is munkával fogja megszolgálni a közgyűlésben, én pedig közlekedési és beruházási miniszterként” – írta Vitézy Dávid.

Cáfolja a Fidesz a költségvetéssel kapcsolatos vádakat

Újabb államtitkár kilétére derült fény

Heidl György lehet a Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért Felelős Minisztérium egyházi ügyekért felelős államtitkára a Magyar Hang értesülése szerint.

Több évtizedes mélységekbe zuhant a Fidesz népszerűsége

A Publicus Intézet májusi kutatása szerint már csak 20 százaléknyi szavazatot kapna a volt kormánypárt, ha most lennének a választások. Az április 12-ei történelmi vereség óta nagyjából 1 millió szavazót veszített Orbán Viktor pártja,

Erről is tárgyaltak a hétfői kormányülésen. Részletek 17 órakor.

Ők tarthatnak Magyar Péterrel lengyelországi útjára

A nemzetbiztonsági tanácsadó mellett hat miniszter is repülőgépre és vonatra száll, hogy Krakkón át Varsóba utazzon kedden. Szerdán jönnek a csúcstalálkozók, Magyar Péter a miniszterelnök mellett az elnökkel is egyeztetni fog.

Republikon: Orbán Viktort a teljes népesség abszolút többsége nem kedveli

Magyar Pétert sokkal többen kedvelik.

Magyar Péter nem hagyta szó nélkül Sulyok Tamás bejelentését

A kormányfő újra elmondta: az államfő május 31-ig még önként távozhat.

Sulyok Tamás nem mond le

Szerinte nincs olyan jogi ok vagy alkotmányos indok, ami megalapozhatná a lemondását.

A nemzetközi sajtóban is visszhangja volt Magyar Péter miniszterelnök beiktatása után elmondott beszédének, amelyben ismételten lemondásra szólította fel Sulyok Tamás államfőt. Nem mindenki volt felhőtlenül lelkes, ez pedig olvasóinkat is hozzászólásra késztette.

Nincs itt semmi látnivaló – Havasi Bertalan ügyéről nyilatkozott a munkajogász

A Telexnek nyilatkozott, egy egyelőre nem nevesített szakember.

