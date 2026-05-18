Lemondott Vitézy Dávid a mandátumáról, már az utódja is megvan

Vitézy Dávid lemondott a Fővárosi Közgyűlésben betöltött mandátumáról a miniszteri kinevezése miatt – jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter a Facebook-oldalán hétfőn.

Az eddig a Podmaniczky Mozgalom képviselőcsoportját vezető politikus tájékoztatása szerint a frakció vezetésére Gál Józsefet kérte fel, egyúttal őt jelölik a Klímavédelmi, Közlekedési és Városfejlesztési Bizottság elnökének is.

„A megüresedett közgyűlési helyemre Hutiray Borbálát jelöljük, aki az elmúlt másfél évben a Tulajdonosi Bizottságban képviselte a Podmaniczky Mozgalmat, jogász és közgazdász, civil munkájában pedig az egyik legnagyobb budapesti autómegosztó rendszer létrehozásán dolgozott” – tette hozzá.

Vitézy Dávid kitért rá, arra kérte őket, hogy a fővárosi Podmaniczky-frakció

„pontosan ugyanazzal a hozzáállással folytassa a munkát a közgyűlésben, mint eddig, azaz pártpolitikai csaták helyett szakmai vitákat folytassanak, és képviseljék a 101 pontos korábbi Budapest-programot”.

A lemondás ugyanakkor nem jelenti azt, hogy mostantól ne foglalkozna Budapest ügyeivel, épp ellenkezőleg: közlekedési és beruházási miniszterként az eddiginél is hatékonyabban tud dolgozni azért, hogy Budapest végre valóban fejlődésnek induljon – hangsúlyozta. Jelezte egyúttal, hogy bejegyzése alatt a kommentek között helyezték el annak a videónak a linkjét, amelyben összefoglalta, milyen eredményeket sikerült elérniük az elmúlt másfél évben, és mit valósítottak meg a 101 pontos programból.

„Köszönöm az eddigi bizalmat minden budapestinek, a Podmaniczky-frakció továbbra is munkával fogja megszolgálni a közgyűlésben, én pedig közlekedési és beruházási miniszterként” – írta Vitézy Dávid.