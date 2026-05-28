Lépett a Mediaworks: pénteken már nem jelenik meg a nyomtatott Népszava

Több mint tíz éve fennálló szerződéseit bontotta fel a Népszavának a Mediaworks, ezért a lap pénteken nem tud megjelenni nyomtatott formában. A főszerkesztő szerint ki akarják végezni őket.

„A létünkért küzdünk, a Fidesz fennhatósága alatt működő Mediaworks felmondta a nyomtatott újság nyomdai és terjesztési szerződését” – írja szerkesztőségi közleményében a Népszava.

Az újság jelentős tartozásokat halmozott fel a nyomda és a terjesztő cég felé. Mindkettő a Mediaworks tulajdona, amellyel korábban is tárgyalásban álltak a törlesztésről. A választási eredmények ismeretében azonban a cég hangnemet váltott, és a pünkösdi hétvége előtt teljesíthetetlen ultimátumot adott. A Mediaworks követeli az adósság visszafizetését, amelyet a lap nem tud azonnal teljesíteni.

Csütörtökön azonnali hatállyal mondták fel a Népszava több mint tíz éve fennálló szerződéseit, tehát a május 29-ei, pénteki lapszám sem jelenhet meg. A Mediaworkst nehéz megkerülni, lévén, hogy egy nyomdai, és terjesztési szempontból is monopolhelyzetben lévő cégről van szó.

A Népszava elismerte, hogy az elmúlt években az előfizetői díjak mellett az állami hirdetések tartották életben a lapot, a tavalyi évben azonban elmaradoztak ezek. „A kormányzati hirdetések befogadásáról a lap tulajdonosai döntöttek, a szerkesztőséget nem vonták be a folyamatba. Ezzel együtt a szerkesztőségnek határozott fellépéssel sikerült visszautasítania a legaljasabb hirdetéseket, amelyek például bábjátékosként ábrázolták Soros Györgyöt vagy hazug vádakkal támadták Ursula von der Leyent, Volodimir Zelenszkijt és Magyar Pétert. A visszautasítást minden esetben egzisztenciális fenyegetés követte, de a szerkesztőség kitartott az elvei mellett” – írja a lap.

A lap online felülete tovább működik, a nyomtatott újságot pedig digitális formában, a mobilalkalmazásukon keresztül teszik elérhetővé.

Németh Péter, a Népszava főszerkesztője a Media1-nek arról beszélt, ki akarják végezni őket. A Media1 megkereste a Mediaworkst is, akik azt állítják, hogy a Népszava egy év alatt több száz millió forint tartozást halmozott fel, a további finanszírozásukat pedig nem hajlandók vállalni. Ha egy új, előre fizetéses megállapodást kötnek, akkor viszont a továbbiakban is vállalják a lap nyomtatását és terjesztését.

 

