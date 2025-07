Lessünk be a Honvéd kórház titkos bugyraiba Ruszin-Szendi Romulusz kapcsán

Több, védett személyek ellátásában jártas szakember is hangsúlyozta, hogy az Észak-Pesti Centrumkórház – Honvédkórház az ország talán legaprólékosabban szabályozott intézménye. Elképzelhetetlen, hogy a KEHI (Kormányzati Ellenőrzési Hivatal) jelentésében taglalt két évvel ezelőtti tábornoki zsírleszívásról ne tudott volna az intézmény menedzsmentje, illetve a honvédelmi miniszter – írja a Népszava.

A lap egyik forrása úgy fogalmazott: Elképzelhetetlen, ha belép egy magas rangú tábornok a Honvédkórház épületébe, arról ne tudna a főigazgató. Ha pedig olyan beavatkozásra van szüksége, ami nem tartozik a közfinanszírozott ellátások közé, akkor arról a felettesei is értesülnek.

A jog esetenként további politikai vezetők beavatását is előírja. A VIP-ellátásra jogosult személyek egészségügyi ellátását is szabályozó nyilvános rendelet ugyanis úgy fogalmaz, hogy a védett személy a számára szükséges egészségügyi ellátáshoz kapcsolódó egyéb ellátáshoz is hozzáférhet,

ha ezt kéri, és ha ahhoz a kormányzati munka összehangolásáért felelős miniszter hozzájárult.

Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter felelőssége is felmerül

Tehát Ruszin-Szendi Romulusz megbélyegzése a fentiek fényében akkor lenne kerek, ha felvetnék azok felelőségét is, akik akkor vezetőként az ügy érintettjei voltak. Közöttük Wikonkál Norbert kórházi főigazgatóét és Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszterét. Mindketten a 2022-es eset idején is hivatalukban voltak.

A lap számos kérdést igyekezett tisztázni az üggyel kapcsolatban a Honvédkórházzal, az Országos Kórházi Főigazgatósággal és a Belügyminisztériummal, de nem kaptak választ.

Aggasztó ebben a jelentésben az is, hogy az eset után több mint két évvel kerül nyilvánosságra, ami megkérdőjelezi, hogy milyen belső ellenőrzés van abban a kórházban, amely egyébként évek óta kiemelkedő, milliárdos tartozásokat halmoz fel időről-időre.

Ez az adósság akár elfedheti, hogy itt a VIP-páciensek rendszeresen kapnak a tb-nél nem elszámolható, így a közfinanszírozásban nem elérhető szolgáltatásokat.

A lap belső forrása szerint a VIP Guard-csoportba sorolható páciensek (például a Nemzetbiztonsági Szolgálatok alkalmazottai, a honvédség vezetői vagy a kormányzat tagjai, egyéb fedett személyek) úgynevezett generált taj-számot kapnak. Ezzel tartják nyilván egészségügyi adataikat. Azok kikerülését nemzetbiztonsági kockázatnak ítélik. Azaz, ha Ruszin Szendi Romulusz tábornokot a nyilvánosság előtt sikerült összefüggésbe hozni a szóban forgó beavatkozással, ahogyan ezt a kormányzati propaganda teszi, úgy nem csak az orvosi titoktartást, hanem belső biztonsági szabályokat is meg kellett szegni.

A lap megkérdezett egy adatvédelmi szakértőt is, aki szerint ugyan nem bűncselekmény, de személyiségi jogaiban sértették meg Ruszin-Szendi Romuluszt, amiért ő maga kérhet elégtételt.