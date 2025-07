Lesújtó felmérés érkezett az árrésstopról

A lakosság fele egyetért azzal, hogy az árakba történő központi beavatkozás kiszámíthatatlanabbá teszi a gazdasági környezetet. A döntő többség számára a kormányzati kommunikáció nem játszik szerepet abban, hogy melyik boltot választják, ebben a legfontosabb szempont az árak és az akciók, ezt követi a lokáció, és csak ettől nagyon lemaradva következnek az egyéb szempontok, sajnos a minőség is.

A felmérés szerint a lakosság háromnegyede érzékelt kisebb-nagyobb élelmiszerár emelkedést az elmúlt hónapokban, (közülük 42 százalék kifejezetten erős áremelkedésre panaszkodott) és nagyjából ugyanennyi azok aránya, akik szerint ebben a gazdaságpolitika irányítóinak döntő, vagy nagy szerepe van. Az eredmény szerint az áremelkedést az idősebb korosztály tagjai még inkább érezték. Az árréstopról szinte mindenki hallott, (a legidősebb korosztály körében szignifikánsan többen) a többség véleményt is tudott formálni az ügyben, de az eredmények megosztóak. Azok körében, akik úgy érezték, hogy ennek hatására nőttek a kiadásaik erősen felülreprezentáltak az idősebbek, míg azok körében, akik inkább árcsökkenést éreztek, az alacsonyabb végzettségűek aránya magasabb, mint az országos átlag.

