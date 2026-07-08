Lesújtó statisztika: naponta 4-5 vendéglátóhely zár be itthon

Ismét gyorsult a vendéglátó üzletek számának csökkenése, míg 2023 és 2024 vége között naponta átlagosan 3-4 üzlettel volt kevesebb, addig az elmúlt időszakban már napi 4-5 üzlet zárt be – közölte a Magyar Vendéglátók Ipartestülete (MVI) szerdán, a vendéglátásról készített statisztikai helyzetjelentés alapján.

Az MTI-nek elküldött összefoglaló szerint a hazai vendéglátóhelyek száma 41 900 volt tavaly év végén, az egy évvel korábbinál 1700-zal, a 2019-esnél pedig 9500-zal kevesebb. A kereskedelmi vendéglátóhelyek száma 1400-zal, a munkahelyi vendéglátóhelyeké 278-cal csökkent a 2024 végi helyzethez képest.

Az üzletbezárások leginkább az italüzleteket, kávézókat és zenés-táncos szórakozóhelyeket, valamint az éttermeket, büféket és gyorséttermeket érintették, legkevésbé pedig a cukrászdákat. Tavaly tízezer lakosra 44 vendéglátóhely jutott, 9-cel kevesebb, mint 2019-ben.

Népességarányosan a legtöbb vendéglátó üzlet a Balaton körüli vármegyékben – Zala, Veszprém és Somogy – volt, a legkevesebb pedig Jász-Nagykun-Szolnok és Pest vármegyében.

Az előzetes adatok alapján 2025-ben a vendéglátó üzletek bruttó forgalma elérte a 2924 milliárd forintot, összehasonlító áron az egy évvel korábbit 0,7, a 2019-est 1,4 százalékkal haladta meg.

A vendéglátás területén a teljes munkaidőben alkalmazásban állók havi bruttó átlagkeresete 420 ezer forint – kedvezményekkel nettó 294 ezer forint – volt 2025-ben, ami 9,0 százalékkal nőtt az előző évihez képest. Ugyanakkor a vendéglátásban dolgozók átlagkeresete továbbra is az egyik legalacsonyabb volt az ágazatok között, a nemzetgazdasági átlag 60 százalékának felelt meg.