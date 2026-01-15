Lesz másik! – a fuvarozók javaslatcsomagot nyújtanak be az útdíjrendszer szabályozásának módosítására

A fuvarozói szakmai szervezet közleményében úgy fogalmazott, hogy új fejezet nyílt a fuvarozói szervezetek és az Építési és Közlekedési Minisztérium tárgyalássorozatában szerdán, mivel az egyeztetés eredményeként a kormány hajlandó az útdíjrendszer, a súlykorlátozások és a bírságolási gyakorlat felülvizsgálatára – jelentette az MTI.

A szakmai szervezetek egységes javaslatcsomagot nyújtanak be február 15-ig – írták.

Lesz változás a korábbi tüntetések hatására

Fotó: DepositPhotos.com

A felek egyetértettek abban, hogy a 2026. január 1-jére tervezett 54,3 százalékos útdíjemelés elkerülése kulcsfontosságú volt a gazdaság gerincét adó magyar családi vállalkozások védelmében. A fuvarozók ugyanis sem kigazdálkodni, sem áthárítani nem képesek ekkora többletterhet – olvasható a közleményben.

A közös munka fókuszában a fuvarozó vállalkozások védelme, a súlykorlátozások ésszerűsítése és egy kiszámítható, középtávú útdíjstratégia megalkotása áll. A NiT Hungary célja, hogy közös nevezőre hozza a jogalkotó és a fuvarozó vállalkozások érdekeit – tette hozzá az ügyvezető főtitkár.