2p

A geopolitika felforgatja a piacokat – készüljön fel időben, kerülje el a bukást!
Fedezze fel, hogyan hat a világrend változása az Ön pénzügyeire!

Klasszis Befektetői Klub

2026. január 27., Budapest

Ne maradjon le – jelentkezzen most! >>

Közélet Közúti szállítás

Lesz másik! – a fuvarozók javaslatcsomagot nyújtanak be az útdíjrendszer szabályozásának módosítására

mfor.hu

Egységes javaslatcsomagot nyújtanak be az útdíjrendszer szabályozásának módosítására a fuvarozói szakmai szervezetek február 15-éig – közölte a NiT Hungary csütörtökön.

A fuvarozói szakmai szervezet közleményében úgy fogalmazott, hogy új fejezet nyílt a fuvarozói szervezetek és az Építési és Közlekedési Minisztérium tárgyalássorozatában szerdán, mivel az egyeztetés eredményeként a kormány hajlandó az útdíjrendszer, a súlykorlátozások és a bírságolási gyakorlat felülvizsgálatára – jelentette az MTI.

A szakmai szervezetek egységes javaslatcsomagot nyújtanak be február 15-ig – írták.

Lesz változás a korábbi tüntetések hatására
Lesz változás a korábbi tüntetések hatására
Fotó: DepositPhotos.com

A felek egyetértettek abban, hogy a 2026. január 1-jére tervezett 54,3 százalékos útdíjemelés elkerülése kulcsfontosságú volt a gazdaság gerincét adó magyar családi vállalkozások védelmében. A fuvarozók ugyanis sem kigazdálkodni, sem áthárítani nem képesek ekkora többletterhet – olvasható a közleményben.

A közös munka fókuszában a fuvarozó vállalkozások védelme, a súlykorlátozások ésszerűsítése és egy kiszámítható, középtávú útdíjstratégia megalkotása áll. A NiT Hungary célja, hogy közös nevezőre hozza a jogalkotó és a fuvarozó vállalkozások érdekeit – tette hozzá az ügyvezető főtitkár.

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Eldőlt, hogy indul-e Gattyán György a választásokon

Nem indul az áprilisi választáson Gattyán György pártja, a Megoldás Mozgalom. 

Kiderült, miért nem egy napon utalják a nyugdíjakat – Lázár János mégsem szállt ki a munkából? Ez volt a csütörtöki Kormányinfó

A szokásos időpontban tartották a tájékoztatót.

Nagyon bepöccent Magyar Péter: 20 év börtönnel fenyegeti Orbán Viktorékat

Nagyon bepöccent Magyar Péter

A Tisza Párt elnöke szerint közpénzen valótlan információkat terjeszteni hűtlen kezelés.

Ungár Péter visszavonul a nagypolitikától, fontos területen dolgozik majd

Ungár Péter visszavonul a nagypolitikától, fontos területen dolgozik majd

Az LMP-s országgyűlési képviselő, és egyben az ellenzéki párt társelnöke nem indul a 2026-os választásokon.

Orbán Viktor miniszterelnök saját katonáiban bízik

Nem konzultál, petíciót indít a kormány

A „brüsszeli háborús terv” finanszírozása elleni petíció elindítását jelentette be Orbán Viktor miniszterelnök szerdán, a Facebook-oldalára feltöltött videójában.

Vége Budapest átvilágításának, Karácsony Gergely sem hagyta szó nélkül

Vége Budapest átvilágításának, Karácsony Gergely sem hagyta szó nélkül

A fővárosnak kevesebb pénzből kell ugyanazokat a szolgáltatásokat nyújtani, mint korábban, hiszen tavaly is 13 százalékkal kevesebb adóbevétele volt, mint a Tarlós-éra utolsó évében, 2019-ben.

88 nappal a választás előtt nagyon vezet a Tisza két felmérés szerint is

88 nappal a választás előtt nagyon vezet a Tisza két felmérés szerint is

Az IDEA és a Medián is publikálta a számait.

Választás 2026: Orbán Viktor és Magyar Péter is tűzifával kampányol

Választás 2026: Orbán Viktor és Magyar Péter is tűzifával kampányol

Meghosszabbítják a szociális tűzifa programot.

Szinte bárki megszámolhatja, hány szavazatot kapott a Fidesz

Szinte bárki megszámolhatja, hány szavazatot kapott a Fidesz

Várják a jelentkezéseket a helyi választási irodák az április 12-ei országgyűlési választás szavazatszámláló bizottságaiba.

Hadházy Ákos nem adja fel – keddenként tüntet

Hadházy Ákos ismét tüntet – szerinte van értelme

Az ellenzéki képviselő folytatta rendszeres keddi tüntetés-sorozatát a fővárosban. Szólt a kétkedőkhöz.

MFOR hírlevél

Friss

MBH Bank elemzés

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168