2p

Longevity gazdaságtana: hogyan finanszírozható fenntarthatóan egy hosszabb, egészségesebb élettartam, és miként befolyásolja ez a nemzetgazdasági teljesítményt és a társadalmi jólétet?

Klasszis Egészséggazdaság és Longevity Konferencia 2026

Vegyen részt Ön is!

Részletek >>

Közélet Liszt Ferenc repülőtér (Ferihegy) Orosz-ukrán konfliktus Szijjártó Péter

Leszállt Szijjártó Péter, már nagyon várták a repülőtéren

mfor.hu

Hozzátartozóik fogadták a két magyar hadifoglyot a budapesti repülőtéren.

A legfontosabb feladatunk, hogy Magyarországot soha ne engedjük belerángatni a háborúba – mondta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter, amikor csütörtök hajnalban megérkezett Budapestre az a két kényszersorozott kárpátaljai magyar hadifogoly, akiknek elengedését a miniszterrel előző nap Moszkvában folytatott tárgyalásán hagyta jóvá Vlagyimir Putyin orosz elnök.

A két kárpátaljai magyar férfit szeretteik várták a Liszt Ferenc Budapest Nemzetközi Repülőtéren.

Szijjártó Péter hangsúlyozta: Ukrajnában most már több mint négy éve egy teljesen értelmetlen háború zajlik, egy olyan háború, amelynek kitörnie sem lett volna szabad, de a kitörés után két hónappal az isztambuli béketárgyalásokon mindenképpen véget kellett volna, hogy érjen.

„Nekünk, magyaroknak minden erőnkkel ki kell állni a béke mellett” – hangsúlyozta, hozzátéve: a legfontosabb feladatunk az, hogy Magyarországot soha ne engedjük belerángatni a szomszédban zajló háborúba.„Nekünk ebből a háborúból ki kell maradnunk, és minden egyes magyar embert meg kell védenünk ennek a háborúnak a következményeitől és magától a háborútól” – fogalmazott.

„Amíg, itt Magyarországon szuverén nemzeti kormány van, addig mi minden magyar emberért ki fogunk állni, akit akarata ellenére ennek a háborúnak az áldozatává akarnak tenni” – hangsúlyozta.

"Sajnos sok magyart vittek el. Sokan meg is haltak, sokan eltűntek, és voltak, akik hadifogságba kerültek. Most ők hazatérhetnek, most már biztonságban vannak, nekik már nem kell visszatérniük a háborúba – mondta.

„Szinte percre pontosan 24 órával ezelőtt indultunk el pont innen, és azért indultunk el, hogy többen jöjjünk haza, mint ahányan elmentünk, és ez mint láthatják sikerült is, hála Istennek” – tette hozzá.

A „kényszersorozott”, magyar állampolgársággal is rendelkező, magyar nemzetiségű férfiak a Szijjártó Pétert szállító repülőgéppel érkeztek Budapestre.

Orbán Viktor miniszterelnök keddi telefonbeszélgetésükkor kérte az orosz hadifogságba esett magyar állampolgárok szabadon bocsátását Vlagyimir Putyintól. Szijjártó Péter szerda este jelentette be a két kárpátaljai magyar kényszersorozott hadifogoly elengedését, miután tárgyalt az orosz elnökkel.

(MTI)

 

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Népszavazást indítanak az önkormányzatok

Országos online véleménynyilvánító szavazást indít a Magyar Önkormányzatok Szövetsége.

Szijjártó Péter két hadifogollyal tér haza Moszkvából

Putyin megerősítette: két magyar hadifoglyot is elengednek Szijjártó Péterrel. 

Felfüggesztették Karácsony Gergely büntetőeljárását

Kiderült: a Pride-ügyben alkalmazandó jogszabályok sértik az Alaptörvényt, például a békés gyülekezéshez való jogot.

Hihetetlen nagy számban fognak szavazni a külföldön élő magyarok

Több mint 471 ezer, magyarországi lakhellyel nem rendelkező külhoni magyar állampolgár regisztrált eddig a levélszavazók számára fenntartott névjegyzékbe – közölte Nagy Attila, a Nemzeti Választási Iroda (NVI) elnöke szerdán sajtótájékoztatón Kolozsváron.

Orbán Viktor szerint újabb körrel bővült, aki ellen védekezni kell

A létesítményekhez kivezényelt honvédség és rendőrség innentől kezdve nem csak az ukrán támadásoktól, hanem a szélsőséges iszlamista csoportokkal összefüggésbe hozható személyek ellen is védenek.

Íme a DK országos listájának első 20 helyén álló politikusok

Eljött a nap, hogy a DK is bemutatta az első húsz helyen álló jelöltjét. 

Biodóm: több száz milliós ráncfelvarrással készülnek a nyári nyitásra (frissítve)

Idén nyáron megnyílhat az eredeti terveknél sokkal szerényebb kivitelezésű Biodóm, amely egyfajta fedett városi oázisként fog működni majd. Úgy tűnik, a közel félmilliárd forintos újabb ráfordítás, amit most a Fővárosi Állat- és Növénykert a Biodómra költ, már a nyitásra való felkészülésnek köszönhető.  

A Závecz és a Publicus is Tisza vezetést mér friss kutatásaiban

A Závecz és a Publicus is Tisza-vezetést mér friss kutatásaiban

A friss felmérések szerint a biztos pártválasztók között a Závecznél 50-38-ra, míg a Publicusnál 47-39-re vezet a Tisza.

A nagy duett bejött a tévézőknek

Fekete Pákó és Gáspár Bea nagyot kaszált – megint a TV2 dörzsölhette a tenyerét

Így alakultak a 9. hét nézettségi adatai.

Magyar Péter váratlan kijelentést tett: benzinárstopot követel

Magyar Péter váratlan kijelentést tett: benzinárstopot követel

Egy korábban létező kormányzati intézkedés visszahozásáról beszélt.

MFOR hírlevél

Friss

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168