Leszavazta a Fidesz a javaslatot, nem szüntetik meg a határon túliak szavazati jogát

A kormánypárt és a Mi Hazánk is nemet mondott.

Az Igazságügyi Bizottság kedden tárgyalta a DK azon javaslatát, amely megszüntetné a határon túliak szavazati jogát.

Rónai Sándor, a párt országgyűlési képviselője az ülés után úgy fogalmazott: „idén több mint kétszer annyian regisztráltak országgyűlési választásra határon túlról, mint korábban bármikor, így közel félmillió határon túli vehet részt a magyarországi választásokon.”

A párt a szavazati jog elvételére vonatkozó javaslatát azonban a közlemény szerint a Fidesz leszavazta, de mint írták, a Mi Hazánk sem támogatta az indítványt. Rónai végül hozzátette, a DK a kormányváltás esetén is napirenden tartaná a kérdést, és ismét kezdeményezni fogja a szabályozás megváltoztatását.

