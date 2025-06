Leszavazták Botka László jóakaratát képviselőtársai

Online Klasszis Klub élőben Csillag Istvánnal! Vegyen részt és kérdezze Ön is a korábbi gazdasági és közlekedési minisztert!

Kapcsolódó cikk Terjednek a kormányellenes tüntetések, egy nagy vidéki város hídját is elfoglalták a demonstrálók Ezúton Szegeden zártak le egy hidat a gyülekezési jog korlátozása ellen tüntetők.

A Szegeder városházi forrásból úgy tudja, a szegedi képviselők többségének összességében azzal volt baja, hogy a polgármester és az alpolgármesterek nem voltak hajlandóak közösséget vállalni a képviselőkkel. Korábban megkérdezték Botka László hivatalától, hogy a polgármester is felajánlja-e fizetésemelésének növekményét a képviselők bérének befagyasztásával szinkronban, de nem válaszoltak.

A Szegeder városházi forrásból úgy tudja, a szegedi képviselők többségének összességében azzal volt baja, hogy a polgármester és az alpolgármesterek nem voltak hajlandóak közösséget vállalni a képviselőkkel. Korábban megkérdezték Botka László hivatalától, hogy a polgármester is felajánlja-e fizetésemelésének növekményét a képviselők bérének befagyasztásával szinkronban, de nem válaszoltak.

A polgármester ellen szavaztak a vele egy közösségben politizáló képviselők Szegeden. Botka László azt szerette volna elérni, hogy a képviselők fizetésemelését csorgassák át a helyi civil alapba, és segítsék az összegből a rászorulókat, de az önkormányzati testület végül nem fogadta el az indítványt, számolt be Szegeder.

A polgármester ellen szavaztak a vele egy közösségben politizáló képviselők Szegeden. Botka László azt szerette volna elérni, hogy a képviselők fizetésemelését csorgassák át a helyi civil alapba, és segítsék az összegből a rászorulókat, de az önkormányzati testület végül nem fogadta el az indítványt, számolt be Szegeder.

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és

magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.

Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.

Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!