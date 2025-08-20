Leszorították az útról Hadházy Ákost – nyomozás indult

Büntetőeljárás keretében vizsgálja a rendőrség Hadházy Ákos hatvanpusztai balesetének körülményeit – közölte a Fejér Vármegyei Rendőr-főkapitányság a Népszava érdeklődésére. A hatóság ismertette, hogy kedden 16 óra után a Hatvanpusztára vezető bekötőúton történt közlekedési balesetről érkezett bejelentés a segélyhívón keresztül. Arra azonban nem tértek ki, hogy milyen bűncselekmény gyanújával indult nyomozás, és történt-e gyanúsítotti kihallgatás.

Hadházy Ákos az esetről kedden számolt be közösségi oldalán. Azzal kezdte a videót, hogy „,múltkor a kerekemet akarták kiszúrni, most meg akartak ölni, vagy nem tudom. Most már nem látszik olyan drámainak a dolog”.

A képviselő édesapja gépkocsijával járt pórul

Fotó: Facebook/Hadházy Ákos

A képviselő úgy fogalmazott: „jöttem a földúton, a biztonsági őr meg akart előzni, és rám húzta a kormányt, szándékosan. Nem tudom, mit akart csinálni, az út egyenetlensége miatt felborult az autó. Szerencsére nem történt sérülés, nem sérültem meg, az úr kimászott, segítettünk neki, utána visszaállították az autót.”

Hadházy Ákos a helyszínelő rendőröknek beszámolva hozzátette, hogy a másik autóval először megpróbálták elállni az útját, majd miután ez nem sikerült, igyekeztek őt megelőzni. A független országgyűlési képviselő egy későbbi posztjában elismerte, hogy az incidens előtt besétált a magánterületre.