Letartóztatták a Bászna Gabona vezérigazgatóját

Letartóztatta a Nyíregyházi Járásbíróság a Bászna Gabona Zrt. csaknem tízmilliárd forintos sikkasztással gyanúsított vezérigazgatóját – írja a Hvg. A különösen jelentős értékre elkövetett sikkasztás és más bűncselekmények miatt indult eljárásban a nyomozási bíró egy hónapra rendelte el a gyanúsított letartóztatását.

A megalapozott gyanú szerint a férfi egyedüli vezérigazgatója volt annak a mátészalkai telephelyű vállalatnak, melynek fő tevékenysége gabona, feldolgozatlan dohány, vetőmag nagykereskedelme, valamint ezen termékek raktározása és tárolása volt. A felvásárlásokat és értékesítéseket területi képviselői munkakörben foglalkoztatott munkavállalók szervezték, azonban az adásvételi és tárolási szerződések aláírására kizárólag a vezető volt jogosult, és az ő engedélyével lehetett terményt is elszállítani a cég telephelyeiről.

A vezérigazgató tavaly március és december között tizenöt gazdasági társasággal kötött adásvételi szerződést és raktározási megállapodást, azonban a vevők által rábízott termények jelentős része a cég telephelyein nem volt fellelhető, a kitárolási kérelmeket nem vagy csak részben teljesítették.

Ezzel összesen több mint 9 milliárd 927 millió forint értékben károsította meg a sértetteket.

A férfi akár 15 évig terjedő szabadságvesztés büntetéssel is büntethető.

A nyomozás kezdeti szakban van, az eljárás során számos tanú kihallgatása várható, a végzés ellen a gyanúsított és védője fellebbezést jelentett be.

A lap emlékeztet: a Bászna Gabona Zrt.-t korábban Kósa Lajos testvére és anyja tulajdonolta, majd amikor kiszálltak, az egy távoli rokonukhoz került. A vállalat tavaly év végén azzal került be a hírekbe, hogy a csőd szélére sodródott, az ügyfelek hiába követelik rajta a pénzt és a letárolt mezőgazdasági terményeket, ráadásul a készletek és a gazdák befektetése mellett adófizetői pénzek is kockán forognak.

Nagy István agrárminiszter január közepén jelentette be, hogy kárpótolják a cég károsultjait. Január végén megjelent a rendelet a károsultak kárpótlásáról, majd napokkal később egy újabb döntés arról, hogy stratégiailag kiemelt jelentőségű felszámolási eljárássá minősítették az ügyletet, amely így állami felszámoló kezébe kerül és felgyorsulhat.