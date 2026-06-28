Letartóztatták a kerületi polgármestert, vasárnap az irodájában is lehet hűsölni

Hűsítő pontként tart nyitva a II. kerületi polgármesteri iroda vasárnap 9 és 18 óra között – írja a II. kerület polgármestere, Őrsi Gergely közösségi oldalán. Őrsit június elején tartóztatták le egy korrupciós ügyben: a politikust azzal gyanúsítják, hogy parkfenntartási és közétkeztetési szerződésekel trükközött.

„Így a felfrissülés mellett lehetőség nyílik arra, hogy ebben a melegben is megnézzék a Mechwart liget virágos kertjeit, melyekre kilátás nyílik a polgármesteri irodából, és hűvösben, a hivatal földszintjén és klimatizált házasságkötőjében egy pohár Buda Szódát is el tudnak fogyasztani” – áll a polgármester bejegyzésében.

Láng Zsolt, a II. kerület korábbi fideszes polgármestere, és Őrsi Gergely a gyanú szerint rendszeresen fogadtak el vesztegetési pénzt egy parkfenntartással foglalkozó cég vezetőjétől a szerződések fenntartása, illetve kedvező szerződések megkötése érdekében. A vállalkozó közvetítésével egy közétkeztetési cég vezetői is juttattak pénzt a politikusoknak. Őrsi Gergely mellett szimpátiatüntetést tartottak támogatói a letartóztatása után.

A Klasszis Podcastben Karácsony Gergelyt, Budapest főpolgármesterét is kérdeztük erről a korrupciós ügyről.