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Letartóztatták a kerületi polgármestert, vasárnap az irodájában is lehet hűsölni

mfor.hu

Felajánlotta hűsölésre vasárnap 9 és 18 óra között a polgármesteri irodát a II. kerület vezetője, Őrsi Gergely. A letartóztatott kerületvezető a hivatal klimatizált házasságkötő termét is megnyitja erre a napra. 

Hűsítő pontként tart nyitva a II. kerületi polgármesteri iroda vasárnap 9 és 18 óra között – írja a II. kerület polgármestere, Őrsi Gergely közösségi oldalán. Őrsit június elején tartóztatták le egy korrupciós ügyben: a politikust azzal gyanúsítják, hogy parkfenntartási és közétkeztetési szerződésekel trükközött.

„Így a felfrissülés mellett lehetőség nyílik arra, hogy ebben a melegben is megnézzék a Mechwart liget virágos kertjeit, melyekre kilátás nyílik a polgármesteri irodából, és hűvösben, a hivatal földszintjén és klimatizált házasságkötőjében egy pohár Buda Szódát is el tudnak fogyasztani” – áll a polgármester bejegyzésében.

Láng Zsolt, a II. kerület korábbi fideszes polgármestere, és Őrsi Gergely a gyanú szerint rendszeresen fogadtak el vesztegetési pénzt egy parkfenntartással foglalkozó cég vezetőjétől a szerződések fenntartása, illetve kedvező szerződések megkötése érdekében. A vállalkozó közvetítésével egy közétkeztetési cég vezetői is juttattak pénzt a politikusoknak. Őrsi Gergely mellett szimpátiatüntetést tartottak támogatói a letartóztatása után. 

A Klasszis Podcastben Karácsony Gergelyt, Budapest főpolgármesterét is kérdeztük erről a korrupciós ügyről. 

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