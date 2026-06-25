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Letartóztatták Bús Balázst is

mfor.hu

A 17 milliárd forintos NKA-ügy miatt döntött így a bíróság.

Harminc napra elrendelte a bíróság Bús Balázs, a Nemzeti Kulturális Alap (NKA) volt alelnökének, Óbuda volt polgármesterének letartóztatását – közölte a Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészség szóvivője a Telexszel. Az ítélet indoklása jelenleg is tart a Kecskeméti Járásbíróságon.

A portál felidézi, a Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészség szerdán az összes, NKA-botrányban érintett gyanúsított letartóztatását indítványozta, mivel mind a hat személy esetében fennállt a szökés, elrejtőzés veszélye, az eljárás jogellenes befolyásolása, valamint a bűnismétlés veszélye.

Tarr Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter kedden számolt be arról, hogy hűtlen kezelés gyanújával kihallgattak és őrizetbe vettek hat embert a Hankó Balázs volt kulturális tárcavezető nevéhez fűződő 17 milliárd forintos NKA-botrányban. Az őrizetbe vettek mindegyike a Nemzeti Kulturális Támogatáskezelő (NKTK) és a Kulturális és Innovációs Minisztérium volt vagy jelenlegi munkatársa.

Egyre több az ügy érintettje
Egyre több az ügy érintettje

Azt már a 24 fűzte hozzá, hogy az őrizetbe vett személyek egyike a fideszes Bús Balázs, Óbuda-Békásmegyer egykori alpolgármestere, a Nemzeti Kulturális alap egykori alelnöke, aki a pénzszórásról szárnyra kelő hírek nyomán mondott le a posztjáról. Őt az NKA alelnökének először még a néhai Kásler Miklós humánerőforrás-miniszter nevezte ki 2021. január 1-hatállyal. 2024-ben távozott a tisztségből, hogy újra próbálkozzon a polgármesteri tisztség elnyerésével, de nem jött össze, szóval visszatért az NKA-hoz.

Nem sokkal Bús Balázs lemondása előtt derült ki, hogy 2025 második felében felé az NKA-ből elkezdett ömleni a pénz Fidesz-közeli celebritásoknak és szervezetekhez egy ideiglenes kollégiumon keresztül, amelynek a tagjai Hankó Balázs közeli munkatársai voltak. A Kiemelt Kulturális Programok Ideiglenes Kollégiuma (KKPIK) 2025. szeptember 3. és 2026. március 30. között 17 milliárd forintot szórt szét úgy, hogy ezt titkolta az NKA Bizottsága előtt, miközben Hankó Balázs is bőkezűen osztogatott a maga NKA-ban lévő ötmilliárd forintos keretéből. A KKPIK gyakorlatilag átverte az NKA Bizottságát, amelynek emiatt több tagja – Vidnyánszky Attila és Both Miklós – szintén előremenekült és távozott a posztjáról. Az ideiglenes kollégiumnak három tagja volt, az elnök Ughy Attila, Budapest XVIII. kerületének egykori fideszes polgármestere mellett Zámbó Nóra jogász, a Kulturális és Innovációs Minisztérium (KIM) Közigazgatási Államtitkári Titkárságának főosztályvezetője, továbbá Burom Gábor, a KIM miniszteri kabinetfőnök-helyettese.

Tarr Zoltán nemrég azonnali hatállyal felfüggesztette Krucsainé Herter Anikót, a Nemzeti Kulturális Támogatáskezelő és a Nemzeti Kulturális Alap főigazgatóját, aki egy 2026, februári levélben az NKTK munkatársait arra utasította, hogy a miniszteri döntéseket „egyelőre” ne tegyék nyilvánossá – írta a Népszava a Telex alapján.

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