Letartóztatták Őrsi Gergelyt és Láng Zsoltot is

Az ügyészi indítványnak helyt adva a Budai Központi Kerületi Bíróság csütörtökön elrendelte Őrsi Gergely jelenlegi és Láng Zsolt korábbi II. kerületi polgármester, Molnár Zsolt volt MSZP-s országgyűlési képviselő, Puskás Péter fideszes politikus, valamint Szkaliczki Tünde és Matisz Károly momentumos politikusok letartóztatását egy hónapra az óbudai korrupciós ügy kapcsán – közölte Kovács Katalin, a Központi Nyomozó Főügyészség (KNYF) szóvivője az MTI-vel. A bíróság további két gyanúsított letartóztatását is elrendelte

A KNYF csütörtök délelőtti közleményében azt írta, hogy a korrupciós bűncselekmények miatt folyamatban lévő nyomozásában 12 újabb politikust gyanúsított meg, így az ügyben eddig 32 ember gyanúsítotti kihallgatása történt meg. A hatóság közlése szerint a vesztegetési céllal kifizetett pénz összege meghaladja a 2 milliárd forintot.

Az ügyészség kedden összehangolt eljárási cselekményeket hajtott végre az ügyben, amelynek keretében számos helyszínen végeztek kutatást és lefoglalást, továbbá több embert is gyanúsítottként hallgattak ki. A nyomozó ügyészek több tízmilliós nagyságrendben foglaltak le készpénzt és értékes ingóságokat; a nyomozással párhuzamosan vagyon-visszaszerzési eljárás is folyamatban van – tették hozzá.

Kapcsolódó cikk Őrsi Gergely és Láng Zsolt letartóztatását is kezdeményezte az ügyészség A politikusok mindegyikét meg is gyanúsították.

Ez történt

A megalapozott gyanú lényege szerint egy parkfenntartási munkákat végző, több önkormányzattal szerződéses kapcsolatban álló céget irányító vállalkozó 2011 és 2024 között önkormányzati ciklusokon és politikai oldalakon átívelően önkormányzati vezetői és politikai pozíciót betöltő embereket vesztegetett meg. A vesztegetési céllal kifizetett pénz összege meghaladja a 2 milliárd forintot – írták.

Az ügyészség tájékoztatója szerint a vállalkozó kezdetben a budapesti III. kerületi önkormányzatnál Puskás Péter alpolgármesternek fizetett rendszeresen korrupciós pénzt, amelyen az ellentétes politikai oldalak közötti zavartalan együttműködés érdekében 70-30 százalékos arányban osztozott Czeglédy Gergő MSZP-s önkormányzati képviselővel. Az önkormányzat vezetésében történt politikai fordulat után ezt az arányt megfordították: Puskás és Czeglédy a parkfenntartási szerződést rendszeresen támadó Szkaliczki Tünde önkormányzati képviselőnek – a vállalkozó és Matisz Károly közreműködésével – e támadások befejezéséért szintén juttatott a pénzből, illetve a vállalkozó Matisz Károlyt külön is vesztegette a pártjába tartozó más képviselők befolyásolásáért.

A jelenlegi és a korábbi polgármester is bajban

Fotó: Facebook/Őrsi Gergely

A vállalkozó a II. kerületi önkormányzatnál előbb Láng Zsolt fideszes, majd Őrsi Gergely, az MSZP-ből 2024-ben kilépett polgármesternek is rendszeresen jutatott vesztegetési pénzt, illetve kerületi önkormányzati képviselők befolyásolásáért cserébe polgármesterségét követően is fizetett Lángnak, továbbá Gór Csaba fideszes választókerületi elnöknek – olvasható a közleményben.

Ezen túlmenően Molnár Zsolt korábbi országgyűlési képviselőnek is folyamatosan fizetett korrupciós pénzeket önkormányzati politikusok feletti pártvezetői befolyása érvényesítéséért. Az ügy másik száláról tájékoztatva az ügyészség azt írta, hogy ugyanezen vállalkozó segítségével egy közétkeztetési szolgáltatást végző cégcsoport tulajdonosa és ügyvezetője is vesztegette a cégcsoport szerződéseinek biztosításáért a korábban megjelölt önkormányzati vezetőket. A cégcsoport képviselője a vállalkozó közreműködésével ugyanilyen okból Kőhegyi István korábbi MSZP-s politikusnak is jutatott pénzt Molnár Zsolton keresztül. A napokban kihallgatott gyanúsítottak közül nyolcat vettek őrizetbe és kezdeményezték letartóztatásukat.

Szabó József, a Fővárosi Törvényszék szóvivője az MTI-vel közölte: a gyanúsítotti fellebbezések miatt a bíróság végzése nem végleges.