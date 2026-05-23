3p

Mi lesz a privát vagyonokkal?

Vagyonadó, bizalmi vagyonkezelés, alapítványok, magántőkealapok – 2026 fordulópontot hozhat.
Ne hozzon fontos döntéseket a legfrissebb információk nélkül!
Vegyen részt a Klasszis Investment & Wealth Management Summit 2026 konferencián, és hallgassa meg a legjobb szakértőket!

Részletek és Early Bird jelentkezés >>

Közélet Közösségi közlekedés Oktatás Lannert Judit Vitézy Dávid

Lett három új államtitkára a kormánynak

mfor.hu

Lannert Judit és Vitézy Dávid osztoznak rajtuk.

Kókayné Lányi Marietta közoktatásért felelős államtitkár, Csapody Csaba közoktatási tartalomfejlesztésért felelős miniszteri biztos lesz az új Oktatási és Gyermekügyi Minisztériumban – közölte Lannert Judit oktatási miniszter Facebook-oldalán szombat délután.

A miniszter kiemelte, hogy a közoktatásban akkor lehet változást elérni, ha

„az oktatás középpontjába újra a gyermekeket helyezzük. A modern iskola nem adminisztratív rendszer, hanem a gyerekek fejlődésének, kíváncsiságának, tehetségének és biztonságának tere”.

Az új Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium szemléletváltáson dolgozik, amely egyszerre jelent gyermekközpontú gondolkodást, jövőképes tudást és 21. századi iskolát. Ennek a területnek a vezetésére kérte fel a „két kivételes szakembert” a miniszter.

Kókayné Lányi Marietta közel negyven éve dolgozik azért, hogy az iskola valóban a gyermekekről szóljon. Tanítóként, pedagógusként, intézményalapítóként és szakmai vezetőként generációk életére volt hatással. A Gyermekek Háza alapítójaként olyan pedagógiai szemléletet képvisel, amely az elfogadásra, a személyre szabott támogatásra és a tanulás örömére épül. Különösen fontos számára az inkluzív oktatás és az SNI gyermekek támogatása – írta a miniszter.

Csapody Csaba közgazdász, matematikatanár, egyetemi oktató és kutató, aki az elmúlt 25 évben a közoktatás és a tanárképzés számos területén szerzett tapasztalatot. Tanított középiskolában és egyetemen, részt vett tanterv- és tankönyvfejlesztésben, az érettségi vizsga átalakításában, valamint hazai és nemzetközi oktatási projektek vezetésében.

„Különösen fontosnak tartom, hogy egyszerre érti a tanári hivatás mindennapi valóságát és az oktatáspolitikai rendszerszintű kihívásokat is”

- fogalmazott Lannert Judit.

Átláthatóság és közérdek a közlekedésben

Sirály Katalin közigazgatási államtitkárként azért fog dolgozni a Közlekedési és Beruházási Minisztériumban, hogy ott a szakmai precizitás, az átláthatóság és a közérdek következetes képviselete legyen az elsődleges szempont – emelte ki Vitézy Dávid tárcavezető a felkérésről beszámolva a Facebook-oldalán szombaton.

A miniszter a közigazgatási államtitkárról azt írta, az ELTE Állam- és Jogtudományi Karán végzett, majd a University of Birmingham és a párizsi Panthéon-Assas II. Egyetemen is folytatott tanulmányokat, utóbbin nemzetközi építési jogból szerzett mesterdiplomát.

Hozzáfűzte, a jogi szakvizsgát 2002-ben tette le, azóta ügyvédként tevékenykedett. Összetett, sokszor nemzetközi infrastrukturális és közlekedési beruházások, közbeszerzési eljárások és uniós finanszírozású projektek jogi támogatásán dolgozott.

Vitézy Dávid kitért arra, az államtitkár

„minden eddigi munkájának középpontjában az állt, hogy a különböző szakmai szereplők együttműködésével, és az érdekek összehangolásával szülessenek valódi eredmények”.

„Sirály Katalin államtitkárként azért fog dolgozni, hogy a minisztérium működésében a hatalmi arrogancia és az átláthatatlanság után, a szakmai precizitás, az átláthatóság és a közérdek következetes képviselete legyen az elsődleges szempont, és a jogalkotás a magánérdek helyett végre a közjót szolgálja” – olvasható a bejegyzésben.

A miniszter közlése szerint olyan időszakban veszik át a tárcát, amikor egyszerre kell helyreállítani az állam működőképességét, újraindítani a fejlesztéseket és visszaszerezni az emberek bizalmát. Ehhez pedig felkészült, nemzetközi tapasztalattal rendelkező és nagy teherbírású vezetőkre van szükség.

(via MTI)

Google logo Tájékozódjon hiteles forrásból: itt megadhatja, hogy a Google előnyben részesítse az Mfor cikkeit!

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Orbán Anita elárulta a Tisza választási győzelmének titkát

Orbán Anita elárulta a Tisza választási győzelmének titkát

Nem csoda történt az új külügyminiszter szerint.

Kiderült, ki súgott Novák Katalinnak a kegyelmi döntés aláírásakor

Kiderült, ki súgott Novák Katalinnak a kegyelmi döntés aláírásakor

Kitálalt a volt államfő kabinetfőnöke.

Még egy ígéretet kipipálhat Magyar Péter, itt a kormányhatározat

Még egy ígéretet kipipálhat Magyar Péter, itt a kormányhatározat

Visszavonja a kormány a kilépést.

Azt kérte Forsthoffer Ágnes, amit Magyar Péter nem kért

Azt kérte Forsthoffer Ágnes, amit Magyar Péter nem kért

A házelnök csak kér, nem kijelent.

Fontos jelzést kap a Magyar-kormány – most még nem Brüsszelből

Főszerkesztői jegyzet arról, hogy péntek estétől indul a hitelminősítések újabb köre. A gazdasági adatok alapján akár bóvliba vagy annak közelébe is vághatnák Magyarországot, ám a rendszerváltással felérő kormányváltás, a Magyar-kabinet tagjaitól eddig megismert elképzelések miatt most aligha kerül sor erre. Ezek jutottak eszembe a hét eseményeiről.

Ez a két legfőbb vitás pont Magyar Péter és Ursula von der Leyen között

Ez a két legfőbb vitás pont Magyar Péter és Ursula von der Leyen között

Alig több mint három hónapja maradt a Tisza-kormánynak arra, hogy megszüntesse a Helyreállítási Alapból Magyarországnak járó 10,4 milliárd euró (jelenlegi árfolyamon 3740 milliárd forint) befagyasztását. Nem mindenben tudtak megegyezni az Európai Bizottsággal.

A reggeli tiszaújvárosi robbanás több sérültjét is hazaengedték a kórházból

A reggeli tiszaújvárosi robbanás több sérültjét is hazaengedték a kórházból

A miskolci kórházban öt sérültet láttak el a péntek reggeli tiszaújvárosi robbanás után, közülük ketten már hazamehettek. A balesetben egy kétgyermekes férfi vesztette életét, a legsúlyosabb sérült pedig túl van az életveszélyen.

Orbán Viktor eltűnt az M1 híradójából

Orbán Viktor eltűnt az M1 híradójából

Tavaly májusban még 33-szor hangzott el Orbán Viktor neve a közmédiában egy hét alatt, idén mindössze négyszer. Magyar Péter 182 említésével szemben ez gyakorlatilag azt jelenti: a volt miniszterelnök eltűnt a közmédia képernyőjéről.

Kegyelmi ügy: az elnöki hivatal szerint nem indokolták a döntést

Kegyelmi ügy: az elnöki hivatal szerint nem indokolták a döntést

Nyilvánosak a kegyelmi ügy iratai, de Novák Katalin nyilatkozata nélkül aligha derül ki, hogy miért hozta meg a döntést.

Mol telephely, a robbanás utáni percekbben

Tiszaújvárosi robbanás: 1 halott, 8 sérült

A tiszaújvárosi, Mol-telephelyen történt robbanással kapcsolatban Kapitány István energetikai és gazdasági miniszter szolgált újabb részletekkel.

MFOR hírlevél

Friss

A 100 Leggazdagabb

További hírek >
Privátbankár.hu Klasszis 2026
Korszakváltás előtt a magyar kkv-k: kik lesznek a következő évek nyertesei?

Korszakváltás előtt a magyar kkv-k: kik lesznek a következő évek nyertesei? (x)
Magyarország jövője a Nemzeti Bajnok kkv-k kezében van

Magyarország jövője a Nemzeti Bajnok kkv-k kezében van


Az ország jövője a hazai kkv-szektor kezében van.

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168

Együttműködő partnerünk: 4iG