Lett három új államtitkára a kormánynak

Kókayné Lányi Marietta közoktatásért felelős államtitkár, Csapody Csaba közoktatási tartalomfejlesztésért felelős miniszteri biztos lesz az új Oktatási és Gyermekügyi Minisztériumban – közölte Lannert Judit oktatási miniszter Facebook-oldalán szombat délután.

A miniszter kiemelte, hogy a közoktatásban akkor lehet változást elérni, ha

„az oktatás középpontjába újra a gyermekeket helyezzük. A modern iskola nem adminisztratív rendszer, hanem a gyerekek fejlődésének, kíváncsiságának, tehetségének és biztonságának tere”.

Az új Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium szemléletváltáson dolgozik, amely egyszerre jelent gyermekközpontú gondolkodást, jövőképes tudást és 21. századi iskolát. Ennek a területnek a vezetésére kérte fel a „két kivételes szakembert” a miniszter.

Kókayné Lányi Marietta közel negyven éve dolgozik azért, hogy az iskola valóban a gyermekekről szóljon. Tanítóként, pedagógusként, intézményalapítóként és szakmai vezetőként generációk életére volt hatással. A Gyermekek Háza alapítójaként olyan pedagógiai szemléletet képvisel, amely az elfogadásra, a személyre szabott támogatásra és a tanulás örömére épül. Különösen fontos számára az inkluzív oktatás és az SNI gyermekek támogatása – írta a miniszter.

Csapody Csaba közgazdász, matematikatanár, egyetemi oktató és kutató, aki az elmúlt 25 évben a közoktatás és a tanárképzés számos területén szerzett tapasztalatot. Tanított középiskolában és egyetemen, részt vett tanterv- és tankönyvfejlesztésben, az érettségi vizsga átalakításában, valamint hazai és nemzetközi oktatási projektek vezetésében.

„Különösen fontosnak tartom, hogy egyszerre érti a tanári hivatás mindennapi valóságát és az oktatáspolitikai rendszerszintű kihívásokat is”

- fogalmazott Lannert Judit.

Átláthatóság és közérdek a közlekedésben

Sirály Katalin közigazgatási államtitkárként azért fog dolgozni a Közlekedési és Beruházási Minisztériumban, hogy ott a szakmai precizitás, az átláthatóság és a közérdek következetes képviselete legyen az elsődleges szempont – emelte ki Vitézy Dávid tárcavezető a felkérésről beszámolva a Facebook-oldalán szombaton.

A miniszter a közigazgatási államtitkárról azt írta, az ELTE Állam- és Jogtudományi Karán végzett, majd a University of Birmingham és a párizsi Panthéon-Assas II. Egyetemen is folytatott tanulmányokat, utóbbin nemzetközi építési jogból szerzett mesterdiplomát.

Hozzáfűzte, a jogi szakvizsgát 2002-ben tette le, azóta ügyvédként tevékenykedett. Összetett, sokszor nemzetközi infrastrukturális és közlekedési beruházások, közbeszerzési eljárások és uniós finanszírozású projektek jogi támogatásán dolgozott.

Vitézy Dávid kitért arra, az államtitkár

„minden eddigi munkájának középpontjában az állt, hogy a különböző szakmai szereplők együttműködésével, és az érdekek összehangolásával szülessenek valódi eredmények”.

„Sirály Katalin államtitkárként azért fog dolgozni, hogy a minisztérium működésében a hatalmi arrogancia és az átláthatatlanság után, a szakmai precizitás, az átláthatóság és a közérdek következetes képviselete legyen az elsődleges szempont, és a jogalkotás a magánérdek helyett végre a közjót szolgálja” – olvasható a bejegyzésben.

A miniszter közlése szerint olyan időszakban veszik át a tárcát, amikor egyszerre kell helyreállítani az állam működőképességét, újraindítani a fejlesztéseket és visszaszerezni az emberek bizalmát. Ehhez pedig felkészült, nemzetközi tapasztalattal rendelkező és nagy teherbírású vezetőkre van szükség.

(via MTI)