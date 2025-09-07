Leutánozná Várkonyi Andreát? Hófehér Bentley-t árul a NAV

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) rendszeresen online árverést tart a lefoglalt ingóságokból. Itt olyan vagyontárgyak kerülnek kalapács alá, amelyeket adótartozás vagy gazdasági bűncselekmény miatt vontak be, feltéve, hogy nem hamisítványok, nem jogsértőek és nem tartoznak tiltott kategóriába. Az árverésre kínált tételek listája nyilvánosan elérhető a NAV hivatalos oldalán, ahol bárki licitálhat rájuk. Cikkünk írásakor éppen tárgyak voltak eladók, ezek közül válogattunk.

Bentley Continental GT – becsérték: 40 millió forint

Luxusautó is feltűnik az adóhivatal árverésén, a 2012-es évjáratú fehér Bentley kevesebb mint 100 ezer kilométer megtétele után keresi új gazdáját. A korának megfelelő állapotban lévő autó árverése szeptember 8-án indul, a nyitólicit legalább 20 millió forint lesz, a kicsit kopottas autóra egy mosás mindenképpen ráfér, de az új tulajdonosnak le is kell vizsgáztatnia, miután a forgalmija idén január óta nem érvényes.

Egy több mint 10 évvel fiatalabb, de ugyancsak fehér Bentley-ben érkezett idén májusban cégének irodájához Várkonyi Andrea; az évente több százmilliós, sokszor milliárdos osztalékot hozo Whitedog Media reklámügynökségnél parkolt le az üzletasszony – írta meg a Telex akkor. Ha Ön mindig is arra vágyott, hogy leutánozza Várkonyi Andreát, most megteheti, igaz, egy lényegesen olcsóbb Bentley-vel:

Ez a Bentley is új gazdára vár

Fotó: NAV Árverés

Balatoni vitorlások – becsérték: 160 ezer forint

Fémre felvitt festményt árverez az adóhivatal, egy modern irodakörnyezetbe, vagy éppen egy indusztriálisabb berendezésű otthonba is beleillik a fémes alkotás, amelyet az érdeklődők a becsérték felének megfelelő, 80 ezer forintos kezdőlicittel szerezhetnek meg. Az árverés szeptember 13-án indul.

Vitorlások fémalapon

Fotó: NAV Árverés

Dohányzóasztal világtérképpel – becsérték: 80 ezer forint

Szeretné magát úgy érezni, mint a régi idők felfedezői? Bár vitorláshajóval nem tudunk szolgálni, egy régies stílusú világtérképpel ellátott dohányzóasztallal igen, amely a nappalija éke lehet, már ha megfizeti az adóhivatal által kért árat. A licit a bútordarab esetében is szeptember 13-án kezdődik, a leendő tulajdonosnak pedig legalább 40 ezer forintos vételárral kell számolnia.

Nem mindennapi dohányzóasztal

Fotó: NAV Árverés

Mancs Őrjárat gumipizzák – becsérték: 1,53 millió forint

A Magyarországon is népszerű mesefilm neve édességekre is felkerült, így például gumicukorból készült „pizzákat” is árulnak. Egyéni fogyasztásra minden bizonnyal sok lesz a NAV által elárverezett mennyiség, hiszen összesen 102 kartonnyi gumipizzának keres új gazdát a hivatal, ám a továbbértékesítőknek jó lehetőség lehet a szeptember 7-én induló árverés.

A kiskutyás nyalánkságok kezdőlicitje is több százezres tételt jelent, ugyanis legalább 765 ezer forintot kell fizetni érte kezdőlicitként. Más édességnagykereskedők honlapja szerint egy kartonban 48 darab gumipizza van, azaz összesen 5136 ilyen édességtől próbál megszabadulni a NAV.

Édességhegyek a NAV árveréséről

Fotó: NAV Árverés

Defibrillátor – becsérték: 800 ezer forint

Eddigi NAV-árverési cikkeink legextrémebb tárgyai közé tartozik az a defibrillátor, amelyet szeptember 15-én küld kalapács alá az adóhivatal: a működőképes életmentő eszközért legalább 400 ezer forintot kell majd fizetnie a leendő tulajdonosnak.

Vajon hogy került árverésre egy defibrillátor?

Fotó: NAV Árverés

Szobaszökőkút – becsérték: 160 ezer forint

Bizonyosan nem mindenki ízlésébe illik bele ez a modern dizájnú, szobában tartandó fémszökőkút, ám a NAV mégis reménykedik abban, hogy új gazdát talál neki.

A nem mindennapi berendezési tárgy szeptember 13-án kerül kalapács alá, a leendő tulajdonos pedig minimum 80 ezer forintért vásárolhatja majd meg.