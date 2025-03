„Levágjuk a csápokat” – kemény belépőt ígér Orbán Viktor új kormánybiztosa

A Trump-kormányzat eltökélt, és a magyar kormány is eltökélt abban, hogy ezeknek a projekteknek véget vessen, ennek a külföldi beavatkozásnak itthon véget vessünk egyszer és mindenkorra – jelentette ki.

Kitért arra is, óriási ellenállás van az amerikai baloldali politikusok és a baloldali média, valamint a „globalista NGO-k” részéről, ugyanez tapasztalható Európában is.

László András úgy fogalmazott: mivel az Egyesült Államokban az új kormány úgy döntött, hogy feltárja ezt a rendszert, „lebuktatja azt a korrupciót, ami átszőtte az egész világot, hiszen egy több 10 milliárd dolláros korrupciós gépezetről van szó”, a kormánybiztos kinevezése „annak a mozgásnak a része, hogy Magyarországon is feltárjuk ezt a rendszert, és lebuktassuk, hogy kik azok, akik Magyarországon ebben részt vettek”.

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és

magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.

Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.

Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!