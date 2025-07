Levédetnék Orbán Viktor legújabb csodafegyverét

Online Klasszis Klub élőben Szent-Iványi Istvánnal! Vegyen részt és kérdezze Ön is a neves külpolitikai szakértőt!

Partos egyébként alapítója a magát a kormányzattól függetlenként beállító, valójában azonban a kormánypropaganda üzeneteit erősítő „civil” szervezet, a Transzparens Újságírásért Alapítványnak is, még korábban pedig – a függetlenség jegyében – a kormányközeli médiabirodalom oszlopos tagja, a Mandiner főszerkesztő-helyettese is volt.

A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala honlapjáról pedig az is kiderül, hogy a Digitális Polgár Kör kifejezésre már védjegybejelentés is született, méghozzá már a beszéd napján, szombaton.

Orbán Viktor miniszterelnök szombati tusványosi beszédében jelentette be a Digitális Polgári Körök (DPK) megalakulását, majd hétfőn reggel már arról beszélt, hogy az új szerveződéshez már több mint 40 ezren csatlakoztak.

Jogi védelmet is kap a DPK.

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és

magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.

Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.

Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!