Levelet kapott Magyar Péter – az előző ellenzéki vezetőtől

"Arra kértem Magyar Pétert, hogy a 2026-os választások után következetesen lépjen fel a korrupció és a politikai diszkrimináció ellen, valamint járjon közben azért, hogy Hódmezővásárhely utólag is megkaphassa a neki jogosan járó hazai és uniós forrásokat.

Arra kértem a Tisza Párt elnökét, hogy szolgáltasson majd igazságot Hódmezővásárhelynek és minden olyan településnek, amelyet a kormányzat az ellehetetlenítés szándékával büntetett"