Levelet kapott Magyar Péter – az előző ellenzéki vezetőtől

A 2022-es választás közös ellenzéki miniszterelnökjelöltje, Hódmezővásárhely jelenlegi polgármestere, Márki-Zay Péter is kilátogatott Magyar Péter a városban tartott rendezvényére, amelyre a Tisza elnökének országjárása keretében került sor.
„Nagyon sokan gyűltünk össze csütörtök este a Szent István téren megtartott gyűlésen, amelyet követően személyesen adtam át levelemet Magyar Péternek, és szóban is kifejeztem abbéli reményemet, hogy 2026-ban végre olyan kormánya lehet Magyarországnak, amely fellép a politikai diszkrimináció ellen, és helyreállítja a jogállamiságot”
- írja Márki-Zay Facebook-posztjában, amelyet azzal indít, hogy ő „csak igazságot szeretne Hódmezővásárhelynek”. A várost ugyanis szerinte súlyosan büntette a kormányzat azért, mert személyében „rosszul választott”.
"Arra kértem Magyar Pétert, hogy a 2026-os választások után következetesen lépjen fel a korrupció és a politikai diszkrimináció ellen, valamint járjon közben azért, hogy Hódmezővásárhely utólag is megkaphassa a neki jogosan járó hazai és uniós forrásokat.
Arra kértem a Tisza Párt elnökét, hogy szolgáltasson majd igazságot Hódmezővásárhelynek és minden olyan településnek, amelyet a kormányzat az ellehetetlenítés szándékával büntetett"
- olvasható a bejegyzésben, amelyet Márki-Zay azzal jár, hogy a gyűlés hangulata „reménykeltő” volt, és
„Magyarországnak ebben a történelmi helyzetben csak egy választási lehetősége a jövő választása marad, persze csak akkor, ha nem szeretne orosz gyarmattá válni”.