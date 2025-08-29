2p
Közélet Magyar Péter Márki-Zay Péter Tisza Párt Választás 2026

Levelet kapott Magyar Péter – az előző ellenzéki vezetőtől

mfor.hu

Márki-Zay Péter csak igazságot szeretne városának.

A 2022-es választás közös ellenzéki miniszterelnökjelöltje, Hódmezővásárhely jelenlegi polgármestere, Márki-Zay Péter is kilátogatott Magyar Péter a városban tartott rendezvényére, amelyre a Tisza elnökének országjárása keretében került sor. 

Nagyon sokan gyűltünk össze csütörtök este a Szent István téren megtartott gyűlésen, amelyet követően személyesen adtam át levelemet Magyar Péternek, és szóban is kifejeztem abbéli reményemet, hogy 2026-ban végre olyan kormánya lehet Magyarországnak, amely fellép a politikai diszkrimináció ellen, és helyreállítja a jogállamiságot”

- írja Márki-Zay Facebook-posztjában, amelyet azzal indít, hogy ő „csak igazságot szeretne Hódmezővásárhelynek”. A várost ugyanis szerinte súlyosan büntette a kormányzat azért, mert személyében „rosszul választott”.

"Arra kértem Magyar Pétert, hogy a 2026-os választások után következetesen lépjen fel a korrupció és a politikai diszkrimináció ellen, valamint járjon közben azért, hogy Hódmezővásárhely utólag is megkaphassa a neki jogosan járó hazai és uniós forrásokat.
Arra kértem a Tisza Párt elnökét, hogy szolgáltasson majd igazságot Hódmezővásárhelynek és minden olyan településnek, amelyet a kormányzat az ellehetetlenítés szándékával büntetett"

- olvasható a bejegyzésben, amelyet Márki-Zay azzal jár, hogy a gyűlés hangulata „reménykeltő” volt, és

„Magyarországnak ebben a történelmi helyzetben csak egy választási lehetősége a jövő választása marad, persze csak akkor, ha nem szeretne orosz gyarmattá válni”.

 

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Mi változik szeptemberben?

Élesítik a kormány csodafegyverét – komoly változásokat hoz a szeptember

Véget ér a nyár, a szeptember nemcsak az iskolakezdést hozza, hanem számos más, rendkívül fontos változást is jelent az új hónap. Összegyűjtöttük, hogy mik ezek.

Szokatlanul durva hangnemet ütött meg Lázár János

A Tisza Párt ellendő adópolitikáját tűzte zászlajára a kormánypárt, sorra posztolnak képviselői és közszereplői. 

Szijjártó Péter most a kitiltott ukrán drónparancsnoktól kapott hideget-meleget

Dugjátok fel a seggetekbe a szankcióitokat” – ezt üzente Szijjártónak a Magyarországról kitiltott Robert Brovdi

Ennyibe fáj Rákay Philipnek az elit angol tagság

Rákay Philip kormányközeli producer és médiaszemélyiség egy privát brit elit klub, nevezetesen a Royal Automobile Club (RAC) tagja lett, ami nem kevés pénzbe kerül. 

Törökország nem engedte be Karácsony Gergelyéket isztambuli kollégájához

Karácsony Gergely arról posztolt, hogy a török rezsim megakadályozta, hogy meglátogassák Isztambul bebörtönzött főpolgármesterét.

Hétvégén Rogán Antal megszólal Tihanyban, erről fog beszélni

Kiderült, hogy a hétvégi tihanyi Tranzit Fesztiválon mikor beszél Rogán Antal, a miniszterelnök kabinetfőnöke. 

A NER legdrágább nemzeti konzultációja volt a Voks2025

A NER legdrágább nemzeti konzultációja volt a Voks2025

A kormány összesen 14,7 milliárd forintot költött.

Az új jegybanki vezetésnek is bőven van felelőssége az MNB-alapítványi botrányban – véli a Transparency ügyvezetője

Martin József Péter közgazdász, szociológus az augusztus 27-ei élő műsorunk vendége volt. A Klasszis Klub Live 5. évfolyamának 82. adását most a Klasszis YouTube-csatornán megnézheti, vagy a Klasszis Podcast-csatornán meghallgathatja.

Magyar Péter: Hatvanpuszta az orbáni korrupció szimbóluma lett

Magyar Péter: Hatvanpuszta az orbáni korrupció szimbóluma lett

Csak a kert félmilliárd forintba kerülhetett.

Vészesen fogy az idő: újból bajban lesz Budapest?

Vészesen fogy az idő: újból bajban lesz Budapest?

Hamarosan lejár a jogvédelem.

MFOR hírlevél

Friss

MBH Bank elemzés

Privátbankár.hu Klasszis 2025

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168