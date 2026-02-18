Levelet küldtek a BKV-sok Lázár Jánosnak: ez így nem mehet tovább

Az EKSZ Lázár János közlekedési miniszternek megírta: csatlakoznak a Vasutasok Szakszervezete kezdeményezéséhez, s együtt követelik a korkedvezményes nyugdíj mielőbbi visszaállítást. A mostani végtelenül kedvezőtlen foglalkoztatási és nyugdíjazási feltételek miatt ugyanis a városi közösségi közlekedési járművezetők közül sokan meg sem érik a nyugdíjas éveket – érvel az EKSZ elnöke.

A napokban nyilvánosságot kapott korkedvezményes nyugdíjrendszer visszaállításának kérése a közösségi közlekedésben dolgozók számára nem teljesen új kezdeményezés, hiszen azt a főként a BKV-nál működő, ám Volánbuszos és más városi, helyi közlekedési társaság járművezetőit is képviselő Egységes Közlekedési Szakszervezet is többször napirendre vette – írta a Lázár János miniszternek küldött levelében az EKSZ. A szakszervezet ezért elsőként csatlakozik a vasutasok napokban nyilvánosságra hozott kezdeményezéséhez, amelynek a győri Lázárinfón elhangzottak adták az apropót, miszerint a miniszter kész megvizsgálni a korkedvezmény visszaállításának a lehetőségét a mozdonyvezetők és a MÁV-csoporthoz tartozó Volánbuszos járművezetők számára.

A helyi közösségi közlekedési járművezetőknek, például a BKV-nál és több vidéki helyi társaságnál dolgozóknak is szó szerint annyira kellene a korkedvezmény újbóli életbe léptetése, mint egy falat kenyér – írta a miniszternek küldött levélben Naszályi Gábor.

Az EKSZ elnöke felhívta Lázár figyelmét arra, hogy jelenleg végtelenül embertelen a rendszer, amelyben a városi járművezetőket foglalkoztatják, hiszen sokan közülük meg sem érik az öregségi nyugdíjkorhatárt. Azzal ugyanis, hogy túlórában ledolgoztatják velük a szabadságot, s így évente 12 helyett 13 és fél hónapot dolgoznak, gyakorlatilag elvész a legfontosabb: a legalább évenkénti egyszeri teljes kikapcsolódás, a regenerálódás. Ez azonban szinte semmi ahhoz képest, amennyivel több évet kell az aktív munkában letölteniük a korábbi korkedvezményes nyugdíjrendszer 2012-es megszüntetése óta.

Az öregségi korhatár megemelése és a korábbi kedvezmény megszüntetése miatt a férfi járművezetők átlagosan 11, a nők – ha nem lenne a „Nők 40” – 16 évvel többet dolgoznak a nyugdíjazásig – sorolja a kedvezmény visszaállítása melletti érveit az elnök. Hogy érthető legyen: ha egy férfi már 20 évesen járművezető, 65 éves koráig 45 évet kell a munkában eltöltenie ahhoz, hogy nyugdíjas legyen – magyarázza Naszályi. Vagyis, csak a korkedvezmény – ami 5 évente 1 mínuszt jelentene – elvesztése miatt 9 évvel növeli a munkaköteles éveket. Nőknél ugyanez plusz 8 évet jelent még akkor is, ha igénybe veszik a „Nők 40” nyugdíjazási lehetőséget. Ehhez jön még – a kétszer is megemelt nyugdíjkorhatár miatt – a férfiaknak további 2+3, nőknek pedig 7+3 év, attól függően, hogy igénybe veszik-e a 40 éves kedvezményt – összegezte a végtelenül kedvezőtlen helyzetet Naszályi Gábor.

„A közösségi dolgozók élete és egészsége védelmében kérem, a régi korkedvezmény visszaállításával vagy egy új, korszerű lehetőség kidolgozásával segítsen biztosítani a helyi közösségi közlekedési járművezetők békés, hosszú nyugdíjas éveit” – zárta a miniszternek írt levelét az elnök.