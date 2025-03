Leverte a TV2 az RTL-t

Lassan már bevált receptté formálódik az, hogy miután a TV2 nem készül nagyobb léptékű saját tehetségkutatóval, vagy más szuperprodukciós szórakoztató műsorral, az RTL mindkét nap letarolja a mezőnyt – ez most sem volt máshogy.

A Liverpool a Newcastle ellen játszott az angol bajnoki keretében, a részben Szoboszlai Dominik góljának is köszönhető 2-0-s győzelmet 184 ezren nézték.

A Ferencváros és a Győr csapata kétszer is találkozott a 9. héten, változó eredménnyel:

Említésre méltó a honvédség és a TV2 közös realityjének teljesítménye is, A kiképzés a teljes lakosság körében 328 ezer körüli nézettséget hozott adásonként, ez a késői kezdés fényében nem rossz eredmény.

Az idősávban megtartotta irtózatos fölényét a Kincsvadászok, a régiségkeresős műsort továbbra is nagyon kedvelik a nézők, átlagosan 826 ezren ültek a készülékek előtt, míg a kereskedelmi korcsoportban 24,4 százalékos átlagos közönségarányt regisztráltak.

Az RTL ezúttal is a Pokoli rokonok című sorozatot küldte csatába, amely a teljes lakosság körében átlagosan 479 ezer nézőt érdekelt, míg a 18-59 évesek körében – a kereskedelmi szempontból fontos korcsoportban – 14,9 százalék volt a közönségarány.

A televíziós nézettségi versenyben továbbra is a megszokott műsorok uralják az estéket. Az RTL a Pokoli rokonokkal, míg a TV2 a Kincsvadászokkal vonzotta a nézőket, utóbbi óriási fölényét ismét megőrizte.

