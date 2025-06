Liga szakszervezet: Azonnali egyeztetést a csődközeli Budapest érdekében

Online Klasszis Klub élőben Békesi Lászlóval! Vegyen részt és kérdezze Ön is a korábbi pénzügyminisztert!

Pénteken tényleg leáll minden Budapesten

Budapest az ország GDP-jének közel 40 százalékát állítja elő, itt működik a legtöbb nagyvállalat, az ország pénzügyi központja, itt üzemel a nemzetközi repülőtér is. Budapest működőképességének megőrzése tehát az egész ország életének nélkülözhetetlen feltétele, ezért a fővárosi közszolgáltatások fenntartása, finanszírozása nem kizárólag a főváros felelőssége, hanem mindannyiunké – írják.

Tömegközlekedés nélkül a munkavállalók nem tudnak eljutni a munkahelyeikre, a tanulók az iskolába, a betegek az orvoshoz. De legalább ennyire fontos a hulladék elszállítása és a víziközmű szolgáltatások biztosítása is. Beláthatatlan károk következhetnek be.

A Liga szakszervezetek együttműködésre és egyeztetésre szólította fel Budapest és az ország vezetőit, mert a közszolgáltatások leállása veszélyezteti a főváros működését. Az inkasszóról korábban Karácsony Gergely számolt be, aki hangsúlyozta, hogy a kormány célja nem lehet Budapest kivéreztetése, ugyanis az adja az ország GDP-jének 38 százalékát.

Azonnali egyeztetést követel a kormány és a főváros között több szakszervezet is.

