Ligeti Miklós: 2010-től akár egy vizeskulacs is lehetett volna a köztársasági elnök

Beszélgetésünket szokás szerint egy aktualitással kezdtük. Arra kértük Ligeti Miklóst, hogy kommentálja Magyar Péter adásunk előtt néhány órával, a kormányszóvivői tájékoztatón tett bejelentését, miszerint új jogköröket kap a Nemzeti Adó- és Vámhivatal, hogy 20 évre visszamenőleg megvizsgálhassa a politikusok és családtagjaik vagyonát. Ezt követően áttértünk a Tisza-kormány eddigi tevékenységének értékelésére: a Transparency International Magyarország jogi igazgatója elmondta, mivel elégedett és miben vannak hiányérzetei.
Ilyen az MNB-alapítványok ügyében tavaly elindult nyomozás, amely még mindig nem hozott eredményt. Valamint a magántőkealapokról szóló szabályozás, amely ugyan elvileg július 1-jétől lehetővé teszi a valós tulajdonosok megismerését, valójában azonban ezt nem mindenki teheti meg.
Emellett Ligeti Miklós elmondta a véleményét Szijjártó Péter volt külgazdasági és külügyminiszter BYD-hoz igazolásáról, a parlamenti mandátumok 12 éves korlátozásáról és a köztársasági elnök jelöléséről is, miközben arra a kérdésünkre is válaszolt, hogy ha pályázat útján választanák ki a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal elnökét, akkor elindulna-e ezért a posztért.
A beszélgetés egyes fejezeteit a videó ezen részeinél találja:
0:12 Beköszönés.
1:44 Miért pont 20 évre vizsgálhatja a NAV a politikusok és családtagjaik vagyonát?
10:59 A kormány eddigi tevékenységének értékelése.
18:02 Miért nem hozott még eredményt az MNB-alapítványok ügyében folyó nyomozás?
32:00 Mennyi vagyon szerezhető vissza a NER-től?
37:55 Elvileg július 1-jétől megismerhetők a magántőkealapok tényleges tulajdonosai – de gyakorlatilag is?
43:19 Szijjártó Péter BYD-hoz való átigazolása kapcsán a forgóajtó-jelenségről.
50:32 A parlamenti mandátumok 12 éves korlátozásáról.
53:25 A köztársasági elnök jelölését övező purparléról.
58:30 Megpályázná a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal elnöki tisztét?
1:02:24 Elköszönés.
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