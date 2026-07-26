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Ligeti Miklós: 2010-től akár egy vizeskulacs is lehetett volna a köztársasági elnök

Izsó Márton - Csabai Károly

A Transparency International Magyarország jogi igazgatója élő műsorunk vendége volt. A 6. évfolyamában járó Klasszis Klub Live 102. adását most a Klasszis YouTube-csatornán megnézheti, vagy a Klasszis Podcast-csatornán meghallgathatja.

Beszélgetésünket szokás szerint egy aktualitással kezdtük. Arra kértük Ligeti Miklóst, hogy kommentálja Magyar Péter adásunk előtt néhány órával, a kormányszóvivői tájékoztatón tett bejelentését, miszerint új jogköröket kap a Nemzeti Adó- és Vámhivatal, hogy 20 évre visszamenőleg megvizsgálhassa a politikusok és családtagjaik vagyonát. Ezt követően áttértünk a Tisza-kormány eddigi tevékenységének értékelésére: a Transparency International Magyarország jogi igazgatója elmondta, mivel elégedett és miben vannak hiányérzetei.

Ilyen az MNB-alapítványok ügyében tavaly elindult nyomozás, amely még mindig nem hozott eredményt. Valamint a magántőkealapokról szóló szabályozás, amely ugyan elvileg július 1-jétől lehetővé teszi a valós tulajdonosok megismerését, valójában azonban ezt nem mindenki teheti meg.

Emellett Ligeti Miklós elmondta a véleményét Szijjártó Péter volt külgazdasági és külügyminiszter BYD-hoz igazolásáról, a parlamenti mandátumok 12 éves korlátozásáról és a köztársasági elnök jelöléséről is, miközben arra a kérdésünkre is válaszolt, hogy ha pályázat útján választanák ki a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal elnökét, akkor elindulna-e ezért a posztért.

A beszélgetés egyes fejezeteit a videó ezen részeinél találja:

0:12 Beköszönés.

1:44 Miért pont 20 évre vizsgálhatja a NAV a politikusok és családtagjaik vagyonát?

10:59 A kormány eddigi tevékenységének értékelése.

18:02 Miért nem hozott még eredményt az MNB-alapítványok ügyében folyó nyomozás?

32:00 Mennyi vagyon szerezhető vissza a NER-től?

37:55 Elvileg július 1-jétől megismerhetők a magántőkealapok tényleges tulajdonosai – de gyakorlatilag is?

43:19 Szijjártó Péter BYD-hoz való átigazolása kapcsán a forgóajtó-jelenségről.

50:32 A parlamenti mandátumok 12 éves korlátozásáról.

53:25 A köztársasági elnök jelölését övező purparléról.

58:30 Megpályázná a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal elnöki tisztét?

1:02:24 Elköszönés.

Ha csak hallgatni szeretné a műsort:

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A Klasszis Klub Live korábbi adásait itt találja.

Beszámolóink a Klasszis Klub korábbi rendezvényeiről itt találhatók meg:

(Csabai Károly szerzői oldala itt érhető el.)

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