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Közélet BYD Ligeti Miklós Szijjártó Péter

Ligeti Miklós: Szijjártó Péter esete a 'forgóajtó-jelenség'

mfor.hu

A Transparency jogi igazgatója bírálta Szijjártó Pétert, amiért a kínai BYD autógyárnál vállalt vezetői pozíciót. Azt is elmondta, gond, hogy Magyarországon a hatalomból kilépve egyből magáncéghez lehet igazolni, nincs lehűlési időszak.

Lemondott parlamenti mandátumáról Szijjártó Péter, aki a kínai BYD autógyárnál folytatja pályafutását. A volt külgazdasági és külügyminiszter a cég külső kapcsolataiért és az új üzletágak fejlesztéséért felelős vezetője lesz. Szijjártó rendkívül megtisztelő ajánlatra hivatkozva adta vissza a képviselői mandátumát, és már nem is szerepel a Fidesz-frakció tagjaként.

A Transparency International Magyarország jogi igazgatója, Ligeti Miklós szerint a lépés csak megerősíti a korábbi sejtéseket a volt miniszter valódi prioritásairól, valamint rávilágít, Szijjártó átigazolása egyértelműen jelzi, miért problémás, hogy a magyar szabályozás nem akadályozza meg a politikusok azonnali átülését a magánszférába.

„Eddig is sejtettük, hogy Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszterként nem a magyar nemzeti érdekek előmozdításával foglalkozott, az pedig, hogy most a BYD-hoz ment el dolgozni, csak ezt a gondolatot erősítette meg” - mondta Ligeti Miklós a HVG-nek

Ligeti Miklós július 23-án lesz a Klasszis Klub vendége
Ligeti Miklós július 23-án lesz a Klasszis Klub vendége
Fotó: Klasszis Média/Izsó Márton Artúr

A jogi igazgató szerint a BYD részéről rossz ütemérzékre utal, hogy éppen most alkalmazzák Szijjártót, amikor a politikai hatalma már elfogyott. Ugyanakkor a kínai cég döntése azt is mutatja, hogy továbbra is bíznak a volt miniszter lobbierejében, amit a jövőben hasznosítani szeretnének.

Az eset ráirányítja a figyelmet a „forgóajtó-jelenségnek” nevezett problémára, amikor egy magas rangú állami vezető a politikából kilépve azonnal fontos pozíciót kap egy magáncégnél. Magyarországon nincs törvényben előírt „lehűlési időszak”, amely megtiltaná az ilyen gyors váltást, noha a korrupcióellenes szervezetek ezt régóta szorgalmazzák.

Ha olyan vállalatról van szó, amely számára fontos az állammal jóban lenni, akkor ez súlyos korrupciós kockázatot mutat – mondta jogi igazgató.

A helyzet szerinte emlékeztet Horváth Csaba volt zuglói polgármester esetére, aki a választási veresége után a kerületben vitatott építkezéseket végző Bayer Construct tárgyalódelegációjában bukkant fel.

A BYD szegedi beruházását az elmúlt időszakban komoly botrányok kísérték. A hatóságok környezetkárosítás gyanúja miatt indítottak vizsgálatot, miközben az építkezésen két halálos baleset is történt, amelyek miatt rendőrségi eljárás indult.

Magyar Péter Szijjártó új állásának hírére gúnyosan annyit reagált, hogy a volt külügyminiszter ugyanazt a munkát fogja végezni, csak már nem a magyar emberek, hanem a tényleges munkáltatója fizeti majd.

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