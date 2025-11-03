Listázásról beszélt Magyar Péter – itt vannak az új jelöltállítási időpontok

Az ismét módosított forgatókönyv szerint november 17-én mutatja majd be a Tisza Párt jelöltjeit az egyéni választókerületekben, jelentette be Magyar Péter a közösségi oldalán.

A Tisza Párt elnöke szerint az első körös szavazás november 23. és 24., a második körös szavazás november 25. és 27. között zajlik majd. A győzteseket november 30-án fogják bejelenteni.

A Tisza Világ applikációt ért támadással kapcsolatban azt mondta, hogy tudatos támadásról, listázásról van szó, amelynek célja szerinte a félelemkeltés és a párt jelöltállítási folyamatának megakasztása.

A Magyar Nemzet azt írta, hogy a hétvégén nyilvánosságra került egy kétszázezer ember nevét és más adatait tartalmazó adatbázis, amely az említett alkalmazásból szivárgott ki. Ez azért is kényes kérdés, mert a párt hívei a jelöltekről a végső döntést ezen az alkalmazáson keresztül hozták volna meg.

A történtek után azonban a szavazást nem az applikációban, hanem a nemzethangja.hu-n tartják majd meg.

Magyar Péter szerint a Tisza Világ applikáció felhasználóinak személyes adatait „a rettegő hatalom” hozta nyilvánosságra. Az applikációt az elindítása óta támadják nemzetközi hekkerek, akik „mögött nyilvánvalóan az orosz szolgálatok állnak,” vélekedett. Szerinte ezek az erők érdekeltek az Orbán-kormány hatalmon tartásában.

Hozzátette: a támadássorozat részei a közpénzmilliárdokból terjesztett és mesterséges intelligenciával generált hamis videók is.

Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter a történtekre hétfőn közösségi oldalán így reagált: „Újabb adatszivárgási botrány a Tisza Pártnál! Ahogy most az emberek adataival, úgy bánnának később az országgal is.”