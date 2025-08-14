Listázták a hatvanpusztai birtokot – megdöbbentő nevek közé került

Több politikus egzotikus állatokat tart, és ezzel is próbálja megmutatni a hatalmát. Az erős emberek nemcsak aranyozott palotákban vagy katonai parádékon mérettetnek meg, hanem egzotikus lényekkel is – szemlézte a szeretlekmagyarország.hu a Politico cikkét.

A felsorolásban megemlítik Bidzina Ivanisvili grúz oligarchát, aki Tbiliszi feletti kastélyában saját cápamedencét, egzotikus növényeket, kengurukat, pingvineket, zebrákat és makikat tart. A cápa – ahogy ő fogalmazott – „mindössze másfél méteres”.

Ramzan Kadirov, a Putyinhoz közel álló csecsen vezető macskákat, vadászkutyákat, lovakat, szarvasokat, medvéket, kacsákat, valamint tigrist, oroszlánt és krokodilt is gondoz, és még egy tevehús farmja is van.

Viktor Janukovics, Ukrajna elűzött oroszpárti volt elnöke kúriájánál pávák, fácánok, struccok, szarvasok és medvék éltek, valamint három kenguru is – igaz, egyikük megfagyott, a másik megszökött, a harmadikat pedig szabadon engedték, és sosem tért vissza. Rezidenciáján medvék, pávák, kenguruk, struccok és egy megnyúzott krokodil is volt látható.

Nem őshonos állatok legelésznek Hatvanpusztán

Fotó: reddit

A cikkből nem hagyták ki Orbán Viktor apjának hatvanpusztai birtokát sem. Friss drónfelvételeken nemcsak luxuselemek tűntek fel, hanem egzotikus állatok, köztük zebrák és antilopok is. Korábban zebrákat és bölényeket is láttak itt.

A kormány szerint a birtok csak mezőgazdasági üzem, Hadházy Ákos viszont olyan dokumentumokat szerzett, amelyek szerint lakóépületre is kértek energetikai tanúsítványt.