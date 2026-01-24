3p

Közélet Magyar Péter Tisza Párt

Londoni topmenedzsert igazolt Magyar Péter külügyi vezetőnek

mfor.hu

Magyar Péter szombat reggel közölte, hogy a Tisza Párt új külügyi vezetője és „a magyar diplomácia új arca” Orbán Anita.

Mint a pártelnök Facebook posztjában írja, Orbán Anita tapasztalt diplomata és egyben a legmagasabbra jutó magyar női vezető a nemzetközi üzleti világban. Egyszerre látott rá belülről a diplomáciára, a kül- és energiapolitikára, valamint a nemzetközi nagyvállalatok döntéshozatalára.

Orbán Anita londoni topmenedzseri pozícióból tért haza, hogy erősítse a Tisza csapatát és kormányzati felkészülését a párt külpolitikai vezetőjeként, teszi hozzá Magyar Péter.

A bejegyzés szerint Orbán Anita karrierjét Németországban kezdte, majd élt és tanult az Egyesült Államokban, ahonnan hazaköltözött, hogy itthon kamatoztassa tudását és alapítson családot. Ő az első magyar, aki az USA legrégebbi diplomáciai akadémiáján, a bostoni Fletcher School-on doktorált, írja a pártelnök.

Londonból tért haza Orbán Anita
Londonból tért haza Orbán Anita
Fotó: Facebook/Orbán Anita

Hozzáteszi, hogy Orbán Anita az energiabiztonság nemzetközileg elismert szakértője.

Magyarország energiabiztonsági utazó nagyköveteként – ezt a posztot 2010 és 2015 között töltötte be – az Európai Parlament és az amerikai kongresszus is meghallgatta mint a téma egyes számú szakértőjét, utóbbinál a visegrádi országokat képviselte.

„Az egyetlen magyar diplomata, aki miután eljött a magyar külügyminisztériumból, eljutott az üzleti élet csúcsára is”, írja Magyar Péter, hozzátéve: Kapitány István mellett – az egykori Shell-menedzser szintén csatlakozott a Tiszához – „ő a legmagasabbra jutott magyar üzleti vezető”.

Orbán Anita 2015 és 2020 között az amerikai cseppfolyósított földgáz iparágban dolgozott, először a világ második legnagyobb cseppfolyósított földgáz vállalatának, a Cheniere-nek, majd pedig egy startup-nak (Tellurian), és felelt közép-európai, dél-kelet-ázsiai és észak-afrikai piacokért is.

2021-ben szektort váltott és elmozdult a digitalizáció felé. 2021-től 2023-ig a magyarországi Vodafone vezérigazgató-helyettese, majd pedig a Vodafone Global igazgatója volt mostanáig Londonban.

Volt újságíró, a Heti Válasz külpolitikai rovatának vezetője, dolgozott a civil szférában is, több szervezet társalapítója, számos díj nyertese. Öt éve szerepel folyamatosan a Forbes magazin legbefolyásosabb magyar nők listáján. Három gyermeke van.

Magyar Péter múlt szombaton azt jelentette be, hogy a Shell korábbi alelnökét, Kapitány Istvánt igazolta le a gazdaságfejlesztésért és energetikáért felelős posztra.  

Van megoldás az építkezések legnagyobb problémájára (x)
