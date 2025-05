Kétfős cég szállíthat 600 ezer lőszert a büntetés-végrehajtásnak

Egyébként ha már lőszer: idén januárban az borzolta fel a kedélyeket, hogy a Hvg360 által közölt részletek szerint Bánki Erik 10-35 millió forint értékben vadászott tavaly, és orrszarvút is lőtt Dél-Afrikában, Mészáros Lőrinc Tádzsikisztánban, Bayer Zsolt és Semjén Zsolt pedig Namíbiában vadászott, aki 600 dollár értékű impalatrófeát hozott haza.

A fegyverbolt partnerei között feltüntették Magyarország legnagyobb fegyver-, horgász- és vadászati szakkiállítását, a FeHoVát is, amelyet idén februárban ismét Semjén Zsolt, az Országos Vadászati Védegylet elnöke nyitott meg egyórás beszédével. A cég Facebook-oldalán ugyanakkor az látszik, hogy 2018-ig minden évben jelen voltak a rendezvényen, 2019 óta azonban nem vesznek részt rajta. Kérdéseinket elküldtük a Shooting World Kft.-nek, válaszaikkal bővítjük cikkünket.

A cég honlapja szerint a kőbányai fegyverboltban vállalják meglévő fegyverek korszerűsítését, javítását, felújítását. Fegyverszaküzletük célja, hogy a lövészet és a vadászat iránt érdeklődő vásárlók számára az új technológiák, termékek és egyéb lövészeti kiegészítők hazánkban is elérhetőek legyenek. Arról is írnak, hogy a lövészsportban megszerzett tudást és tapasztalatot kihasználva világszínvonalú gyártók termékeit forgalmazzák.

Eddig ezeken a közbeszerzéseken nem indult a Shooting World Kft., ám a legfrissebb pályázaton igen – és egyből nyert is.

A 2023. évi lőszer közbeszerzést pedig az MFS Defense Zrt., valamint a nagyváradi S.C. MATERIAL GROUP S.R.L. nyerte el szintén 500 ezer darabszámra 47 625 800 forintért, tehát itt is létezik infláció.

A Védelmi Ügynökség és a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága már 2022-ben is jóval több lőszert kívánt beszerezni, mint egy évvel korábban. Míg 2021-ben még csak 180 ezer darabra írtak ki közbeszerzést, 2022-ben már 600 ezret terveztek. Végül mindössze 541 darabra találtak megfelelő beszállítót, 9 millió forint helyett 61 millió forintot szántak a projektre. 2022-ben a hét tételes megrendelésből ötöt a Milipol Kft. nyert (ők lettek a NAV 1 millió darabos lőszerbeszerzésének nyertesei is), egy tételnél pedig a Reintex Kft. lett a győztes.

Fegyverbolttal is rendelkező, de nem nagyágyúnak számító kisebb cég nyerte el a Védelmi Beszerzési Ügynökség és a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnokságának közös lőszer közbeszerzését.

