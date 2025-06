Lóversenypályára száműzné a Pride-ot a rendőrség

Online Klasszis Klub élőben Békesi Lászlóval! Vegyen részt és kérdezze Ön is a korábbi pénzügyminisztert!

A Pride betiltása újabb éles kritikákat kapott uniós és jogvédő szervezetektől, miközben a magyar kormány képviselői az utóbbi időben már arról beszéltek, hogy a felvonulás nincs is betiltva – úgy tűnik, ez lehet a felemás megoldás, amit a szervezőknek javasolnak.

Úgy tűnik tehát, hogy a felvonulást ugyan nem tiltják be, de Budapest belvárosából száműznék egy körülzárt területre.

