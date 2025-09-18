Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Szeptembertől indul az Otthon Start Program, amely akár 50 millió forintos, fix 3 százalékos, államilag támogatott kamatozású hitellel segíti a lakást vásárlókat, építőket – családi állapottól és gyermekszámtól függetlenül, gyermekvállalási kötelezettség nélkül. Összeszedtük a legfontosabb tudnivalókat az igénylés feltételeiről.

Lyukra futott Gulyás Gergely Ruszin-Szendi Romulusz fegyverügyében? Megszólalt a jogász szakértő

mfor.hu

Nem követhetett el törvénysértést a Tisza politikusa Lattmann Tamás szerint.

Lattmann Tamás jogász szerint tévedett Gulyás Gergely, amikor a szerdai Kormányinfón azt mondta Ruszin-Szendi Romulusz állítólagos nyilvános fegyverviseléséről, hogy 

önmagában jogszabálysértő, hogy valaki egy politikai fórumon fegyvert viseljen, akkor is, ha a viselésre egyébként van engedélye”.

Lattmann szerint "nem igazán, ha arra a politikai fórumra nem közterületen kerül sor, különösen, ha nem nyilvános. A gyülekezési törvény hatálya ugyanis csak a 'felvonulásokra és tüntetésekre' terjed ki, egy nem 'nyilvános' beszélgetésre nem. Ha már regisztrálni kell, a törvény alapján az nem 'nyilvános'.

Tehát egy magánterületen rendezett beszélgetés, akár többek részvételével is, nem igazán tartozik a gyülekezési törvény hatálya alá. Innentől a törvénynek vége, mert amúgy logikusan, a jogszerűen fegyvert viselő és a magánterület tulajdonosának a magánügye, hogy lehet-e ott fegyvert viselni."

Ruszin-Szendi csütörtökön arról számolt be, hogy rendőrök keresték fel otthonában, és lefoglalták a lőfegyverét. A honvédség volt parancsnokát, a Tisza Párt honvédelmi szakértőjét egy videófelvétel alapján maga Orbán Viktor miniszterelnök vádolta meg a héten azzal, hogy fegyvert viselve tartott „nyilvános fórumot”.

