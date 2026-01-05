1p
Közélet Orbán Viktor

Ma berúgja az évet Orbán Viktor?

mfor.hu

Kérdés nem marad válasz nélkül?

Hétfőn 11 órakor nemzetközi sajtótájékoztató – jelentette be Orbán Viktor a közösségi oldalán. A miniszterelnök azt is elmondta, hogy a sajtótájékoztatót mindenki követheti élőben a Facebook-oldalán. Lesz miről beszélni! – hangsúlyozta a kormányfő.

Az esemény különlegessége, hogy bár a miniszterelnök rendszerint év végén szokott beszámolni ebben a formában a kormány munkájáról és a következő időszak kihívásairól – legutóbb 2024. december 21-én –, ezúttal kivételesen az év elejére került át az esemény. A nemzetközi sajtótájékoztató Orbán Viktor politikai naptárának egyik leginkább várt eseménye az Origo cikke szerint, hiszen olyan egyedi műfajról van szó, amelyre világszerte kevés kormányfő vállalkozik.

A sajtótájékoztatón várhatóan szó esik a január 1-jétől életbe lépett új kormányzati intézkedésekről, a 2026-os politikai év fő irányairól, valamint az orosz–ukrán háborúval összefüggő békefolyamat legfrissebb magyarországi és nemzetközi fejleményeiről is. 

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter előadást tart az Ipar 4.0 Nemzeti Technológia Platform Szövetség Smart Manufacturing (Smartman) című rendezvényén

„Sokra nem megyünk vele, ha közben sikerül majd elérni a 2000 forintos kenyérárat”– olvasóink a kormány 1 milliós átlagbér-céljáról

Lesz-e a bruttó átlagkereset 1 millió forint? Míg a Nagy Márton vezette Nemzetgazdasági Minisztérium kitart a célja mellett, olvasóink nem hisznek a miniszter prognózisának. Aki mégis, az viszont a magas várható inflációt emlegeti egyből.

Jön a szombati munkanap – de mikor lesz még ilyen 2026-ban?

Jön a szombati munkanap – de mikor lesz még ilyen 2026-ban?

Nem sokszor lesz átcsoportosított munkavégzés.

Razzia indul egy magyar vármegyében – itt van, mit vizsgál a NAV

Razzia indul egy magyar vármegyében – itt van, mit vizsgál a NAV

A NAV adótraffipaxjában kutakodtunk.

Nemet mondott a polgármester: eltűntek a háborús plakátok egy vidéki városban

Nincs keresnivalója a plakátoknak – üzente meg.

Meghalt egy meghatározó expolgármester

Meghalt egy meghatározó expolgármester

Életének 79. évében elhunyt Krenner Antalné Nederman Mária, Vértesszőlős község első szabadon választott polgármestere, az ófalu díszpolgára és a helyi általános iskola egykori igazgatója. 

Bajnai Gordon: súlyos politikai válságok jöhetnek

Bajnai Gordon: súlyos politikai válságok jöhetnek

A mesterséges intelligencia okozta technológiai átmenet megugró munkanélküliséget és elvesztegetett életeket hozhat – mondta Bajnai Gordon. Úgy látja, a világ vezető hatalma az lesz, amelyik a technológiát uralja.

Mégis beszélt újévkor Sulyok Tamás, ezek voltak a fő üzenetei

Mégis beszélt újévkor Sulyok Tamás, ezek voltak a fő üzenetei

Az új évben uralkodjék közöttünk a megértés és a szeretet, találjunk rá mindannyian az összetartozás örömére – mondta Sulyok Tamás köztársasági elnök szerda éjfél után, a közmédiában.

Óriásit változik az életünk januárban – ezekre az újdonságokra készüljön fel!

Óriásit változott az élet éjfél után Magyarországon, itt vannak az újdonságok

Rengeteg újdonságot hozott a 2026-os év.

Közel 160 millió forint magyar állami pénzt kapott egy ismeretlen szlovák szervezet

Közel 160 millió forint magyar állami pénzt kapott egy ismeretlen szlovák szervezet

Ebben az évben is átnézte a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. által Szlovákiában kiosztott támogatásokat a Napunk. A lap egy fél éve alapított szervezetet is talált, amelyhez dől a magyar állami pénz.

Karácsony Gergely: Budapest minden banki tartozását rendezte

Karácsony Gergely: Budapest minden banki tartozását rendezte

A főpolgármester arról beszélt szilveszteri videójában, hogy át kellett tolniuk számlákat a jövő évre, de reméli, hogy a Mol így is megtankolja a BKK-buszokat.

A képernyő elé bilincselte az ünnepek alatt a nézőket a Telekom

A képernyő elé bilincselte az ünnepek alatt a nézőket a Telekom (x)

Megugrott a forgalom a cég hálózatán.

MFOR hírlevél

Friss

MBH Bank elemzés

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168