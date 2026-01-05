Ma berúgja az évet Orbán Viktor?

Hétfőn 11 órakor nemzetközi sajtótájékoztató – jelentette be Orbán Viktor a közösségi oldalán. A miniszterelnök azt is elmondta, hogy a sajtótájékoztatót mindenki követheti élőben a Facebook-oldalán. Lesz miről beszélni! – hangsúlyozta a kormányfő.

Az esemény különlegessége, hogy bár a miniszterelnök rendszerint év végén szokott beszámolni ebben a formában a kormány munkájáról és a következő időszak kihívásairól – legutóbb 2024. december 21-én –, ezúttal kivételesen az év elejére került át az esemény. A nemzetközi sajtótájékoztató Orbán Viktor politikai naptárának egyik leginkább várt eseménye az Origo cikke szerint, hiszen olyan egyedi műfajról van szó, amelyre világszerte kevés kormányfő vállalkozik.

A sajtótájékoztatón várhatóan szó esik a január 1-jétől életbe lépett új kormányzati intézkedésekről, a 2026-os politikai év fő irányairól, valamint az orosz–ukrán háborúval összefüggő békefolyamat legfrissebb magyarországi és nemzetközi fejleményeiről is.