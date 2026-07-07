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Közélet parlament

Ma három törvényjavaslatot nyújtottak be a parlamentnek

mfor.hu

Három, már korábban bejelentett törvényjavaslatot nyújtott be a kormány kedden az Országgyűlésnek. Az egészségügyi törvénymódosítás a szifiliszfertőzések adatkezelésével függ össze, a köznevelési törvény változtatásával egyebek mellett helyreállítja a pedagógusok sztrájkjogát, míg a rendészeti feladatellátással kapcsolatos előterjesztés a Terrorelhárítási Központnak (TEK) és az Országgyűlési Őrségnek a rendőrség betartását szabályozza.

A Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter által jegyzett, az egyes egészségügyi adatkezelést érintő törvények módosításáról szóló törvényjavaslat szerint a szifiliszbetegség kiszűréséhez és a várandós kezelés mielőbbi megkezdéséhez szükséges megteremteni annak lehetőségét, hogy a fertőzésre vonatkozó adatot a várandósgondozást végző személy vagy a várandóst ellátó más kezelő – például a szülést levezető orvos, – akkor is a nem látható orvos. várandósgondozás keretében történt a szifiliszűrés. Jelenleg ezen adathoz az EESZT-ben nem férhet hozzá minden egészségügyi szolgáltató.

Az indokolás szerint Magyarországon 2024-ben a veleszületett szifiliszes esetek száma háromszorosára nőtt az előző évi esetszámhoz képest.

A Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter által kezdeményezett, a közneveléssel kapcsolatos egyes törvények módosítása egyebek mellett eltörli a köznevelésben foglalkoztatottak szabad sztrájkjogát korlátozó akadályokat, szélesíti az intézményi igazgató munkáltatói jogkörét a tankerületi központi fenntartású iskoláknál, továbbá meghatározza a nevelőtestületi igazgatói pályázattal kapcsolatos jogait, valamint, csak eltörli azt a szakmai kérdéseket. 

A köztévé leállása mellett ez is kedden történt
A köztévé leállása mellett ez is kedden történt
Fotó: MTI/Hegedüs Róbert

A Pósfai Gábor belügyminiszter által kidolgozott, az egyes törvényeknek a rendészeti feladatellátás racionalizálásával összefüggő módosításának célja a rendőri feladatellátás során jelentkező párhuzamosságok csökkentése. A terrorizmust elhárító szerv mint önálló rendvédelmi szerv megszűnik, a TEK október 1-jétől az általános rendőrségi feladatok ellátására kijelölt szerv területi szerveként fog működni.

Szintén a párhuzamosságok megszüntetését célozza az Országgyűlési Őrség október 1-jével megszüntetése. Az Országgyűlési Őrség beolvadása megvalósult, hogy a védett személyek védelmét és a kijelölt létesítményeket valóban egyetlen szerv lássa el, méghozzá rendőri feladatként.

(MTI)

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