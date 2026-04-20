2p

Mi jön az Orbán-korszak után?
Mit tud tenni a gazdasággal a Magyar-kormány?

Online Klasszis Klub élőben Pogátsa Zoltánnal!

Vegyen részt és kérdezze Ön is az ismert közgazdászt, szociológust!

A részvétel ingyenes, regisztráljon itt! >>

Közélet parlament Tisza Párt

Ma hivatalosan is bejelentik a Tisza-kormány leendő 7 miniszterét

mfor.hu

Várhatóan 16 minisztérum lesz összesen. A neveket sajtótájékoztatón jelentik be hétfő délután.

Ma lesz a 141 parlamenti mandátumot szerző Tisza Párt frakciócsoportjának első ülése. Magyar Péter pártelnök, pártja miniszterelnök-jelölte kiemelte: az újkori Magyarország legnagyobb parlamenti frakciója az övék.

A frakciócsoportot Bujdosó Andrea vezeti majd, az új Országgyűlés elnökének pedig Forsthoffer Ágnest, a párt alelnökét jelölik. Magyar Péter közölte:

A miniszterelnök mellett várhatóan 16 minisztérium lesz a Tisza-kormányban.

A már többször említett külügyi, pénzügyi, egészségügyi tárcák mellett Magyar Péter délután sajtótájékoztatón jelenti be a honvédelmi, a gazdasági- és energetikai, az élő környzetért valamint az agrár- és élelmiszergazdaságért felelős leendő miniszterek nevét. A héten a miniszteri névsorból a miniszterelnök-jelölt videós nyilatkozata alapján újabb neveket is megismerhetünk.  

A bejelentés ma 14.30-kor lesz.

                                                                                                                                                    

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Forsthoffer Ágnest jelöli az Országgyűlés élére a Tisza Párt.

evp cikk

Ezermilliárdokat szerezhet vissza Magyar Péter a kétharmaddal

Április 12-én 16 év után megbukott az Orbán-rendszer. A Tisza Párt kétharmados felhatalmazással teljesen átrendezné a sakktáblát: közjogi méltóságokat váltana le, alapjaiban szervezné újra a közmédiát (minderre már jelezte is szándékát), és több ezer milliárd forintot szerezhet meg a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványok államosításával. De mennyire indokoltak ezek a lépések? Mennyiben tud felnőni Magyar Péter a miniszterelnöki feladathoz? Hoz-e gyökeres változást a külpolitikában is, vagy egyes területeken – migránsok és Ukrajna támogatásának elutasítása, a nemzetközileg körözött Netanjahu meghívása Magyarországra – az orbáni vonalat követi? És mit várunk mi a következő négy évtől?

MFOR hírlevél

Friss

A 100 Leggazdagabb

További hírek >

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168

Együttműködő partnerünk: 4iG