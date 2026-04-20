Ma hivatalosan is bejelentik a Tisza-kormány leendő 7 miniszterét

Ma lesz a 141 parlamenti mandátumot szerző Tisza Párt frakciócsoportjának első ülése. Magyar Péter pártelnök, pártja miniszterelnök-jelölte kiemelte: az újkori Magyarország legnagyobb parlamenti frakciója az övék.
A frakciócsoportot Bujdosó Andrea vezeti majd, az új Országgyűlés elnökének pedig Forsthoffer Ágnest, a párt alelnökét jelölik. Magyar Péter közölte:
A miniszterelnök mellett várhatóan 16 minisztérium lesz a Tisza-kormányban.
A már többször említett külügyi, pénzügyi, egészségügyi tárcák mellett Magyar Péter délután sajtótájékoztatón jelenti be a honvédelmi, a gazdasági- és energetikai, az élő környzetért valamint az agrár- és élelmiszergazdaságért felelős leendő miniszterek nevét. A héten a miniszteri névsorból a miniszterelnök-jelölt videós nyilatkozata alapján újabb neveket is megismerhetünk.
A bejelentés ma 14.30-kor lesz.