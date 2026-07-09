Már vannak eredményei a Tisztítótűz műveletnek – ez volt a Kormányszóvivői tájékoztató

Bár Magyar Péter miniszterelenök előzetes bejelentése szerint még Törökországban maradt az ankarai NATO-csúcs után, ettől függetlenül Budapesten tájékoztatót tartottak a kormányszóvivők.

Emellett volt olyan újságírói kérdés, amely a NATO-csúcsra vonatkozott, valamint öt újabb átvilágítás is, ami felkeltette a Tisza-kormány figyelmét. A ma esti Fidesz-tüntetés viszont nem került szóba, amelyet a Sándor-palota elé szerveznek, de az igen, hogy Magyar Péter miniszterelnök közösségi oldalán már közzétett egy dokumentumot, amiből az derül ki, hogy Áder János volt köztársasági elnök cáfolata ellenére valóban közpénzből vehetett részt eseményeken.

Kapcsolódó cikk Kiderült, mit hagyott hátra az Orbán-kormány: elkészültek Kármán Andrásék a költségvetési leltárral A Pénzügyminisztérium háttérbeszélgetést tartott.

A kormány ezen a héten is ülésezett, az ott történtekről adtak tájékoztatást a kormányszóvivők, és szóba került Kármán András pénzügyminiszter parlamenti beszámolója is.

Ma 13 órától Kormányszóvivői tájékoztatót tartottak, igaz, most Magyar Péter miniszterelnök nélkül, aki előzetesen jelezte, hogy a törökországi NATO-csúcs után nem tér egyből haza, hanem fiaival eltölt pár napot az országban.

Kezdődik Kezdődik a sajtótájékoztató, ami kivételesen most nem látható az M1-en, csak más csatornákon. A kormánydöntésekről fogják tájékoztatni a nyilvánosságot – kezdte Köböl Anita kormányszóvivő az eseményt, aki mellett Magyar Éva kormányszóvivő is jelen van. Az uniós pénzekkel kapcsolatban visszaélési, korrupciós ügyekkel kapcsolatos vállalást tett Magyarország. Társadalmi egyeztetésre bocsátják. Új fogyasztóvédelmi szabályozást fognak az EU-ban indítani, melyben a garanciális termékeket helyezik előtérbe, hogy ne kelljen annyi új terméket vásárolni, amit Magyarország örömmel üdvözölt. Az Agrár- és Élelmiszeripari Minisztérium szakmai egyeztetésre hívta a szakmai szervezeteket, közülük 53 szervezet szólt hozzá, és a kamaráról is határozatot hoztak. A szerdai kormányülésen arról is döntöttek, hogy 25,9 milliárd forintot fizetnek be a távhő kasszába. Egészségügy: 2021-ben vezették be az e-beutalót, de a rendszer nem működik még ma sem megfelelően, további fejlesztésekre van szükség. 2026 júniusától már szankcionálni kell azokat az eseteket, amikor a páciens beutalója nem elektronikusan jut el rendelésre. Ennek hosszabbították meg a határidedjét 2027. július 1-re.

Igazságtétel-rovat A Tisza-kormány és Magyar Péter miniszterelnök legfontosabb ígérete a korrupció és az elszámoltatás volt. Ennek érdekében elindult a Tisztítótűz művelet, és még számos intézkedés is. Az első lépések látványos eredményt hoztak, hiszen 16,4 milliárd forintnyi EU-s pénzhez férhet hozzá Magyarország. Ha a közpénzek visszakerülnek a magánvagyonokból, akkor további pénzeket lehet a magyar emberekre fordítani. Ma öt ügyet tárnak a nyilvánosság elé: 7 civil szervezet (például a Ficsak 11 Alapítvány) alapítója és vezetője az a fideszes képviselő, akinek a működése felkeltette a Tisza-kormány érdeklődését korrupció miatt. 1,5 milliárd forintot kapott az elmúlt öt évben az előző kormánytól. Gazdasági összefonódásokat és egyéb gyanút tárt fel az átvilágítás, ezért feljelentést tesznek.

Az Observerrel kapcsolatos 2020-26 közötti megbízási díjak brutális megemelése miatt is feljelentés indul, mert nagy az esély a túlárazásra.

Mint emlékezetes, fekete ruhás, kapucnis emberek voltak jelen a választások előtt a Fidesz kampánykörútján. Az volt a dolguk, hogy az ellentüntetőkkel szemben erőszakosan fellépjenek. Az átvilágítás során kiderült: nem egyszerű állampolgárok voltak, hanem szervezetten, a Fidesz felkérésére voltak jelen. Garázdaság miatt feljelentés indul.

Véglegestörlés.hu oldal: alig ismerik. 2021-26-ig nettó 31,2 milliárd forintot fizettek ki a vállalkozónak 15 millió adattörlő kódért. Az érintett cégek ellen is eljárás indul, mert számtalan bűncselekmény kapcsolódik hozzá.

Az előző kormány az elmúlt hat évben támogatott egy egyházat, a Konstantinápolyi Egyetemes Patriarcátus Magyarországi Orthodox Exarchátust, ami szintén gyanút ébresztett az átvilágításkor, ezért feljelentést tesz a Magyar-kormány. Emellett új információ, hogy hat helyszínen befejeztődtek, nyolc helyszínen átadás is történt, 18 helyszínen folyamatban vannak a munkálatok a klímarendszerekkel kapcsolatban. Mindeközben 13 új helyszín is belépett a körbe. Ez a 3,6 milliárd forintos egészségügyi program.

Jönnek a kérdések Költségvetési leltárt mutatott be szerdán Kármán András pénzügyminiszter a parlamentben, de nem szerepel a 25 év alattiak szja-mentessége, vajon kivezetheti a kormány? Illetve mi a helyzet az árréstopokkal? – jöttek az első újságírói kérdések. Ez egy leltár, folyamatosan végzik a költségvetés átvizsgálását, ez egy pillanatkép, de fontos, hogy az ígéretekhez hűen augusztus végéig fogják módosítani az idei költségvetést, a 2027-es büdzsét októberben terjeszti be majd a kormány – szólt a szóvivői válasz. Ami jó döntés volt, azokhoz nem kíván hozzányúlni a kormány. Az árrés kérdéskörét most nem tárgyalták. NATO-csúcs: Magyar Péter miniszterelnök rendkívül jónak ítélte meg a találkozót, pozitív a visszhangja, hogy Magyarország ott megjelent és megfelelő partner akar lenni a szervezetben. Üzemanyagár-stop kérdése: emelkedni fog az olaj ára, van-e terv, hogy visszavezetik-e? – hangzott az újabb újságírói kérdés. A kormány folyamatosan figyelemmel kíséri a helyzetet, a gazdasági miniszter azonnal tud lépni, ha szükséges. De szerdán nem volt napirenden ez a kérdés.

SAFE-program Arra a kérdésre, hogy Magyarország valóban csak 10 milliárd euró hitelt használna fel a SAFE-programból, a kormányszóvivők úgy válaszoltak, nincs még azzal kapcsolatban döntés, hogy mekkora összeget fog lehívni Magyarország a 16,1 milliárdos hitelkeretből. Hogy milyen beruházásokra, vagy fejlesztésekre, arról nincsenek még részletek. 4iG szerepe a haderőfejlesztésben: erről sem lehet még tudni semmit. Áder János ügye: ma (csütörtökön) volt már adok-kapok Magyar Péter és az ex-köztársasági elnök között. A miniszterelnök nyilvánosságra hozott már egy dokumentumot a közösségi oldalán, amely egyfajta válasz arra, hogy valóban bizonyítható, Áder közpénzből vett részt egyes eseményeken. Az Otthon Start szabályainak megváltoztatása várható-e? A pénzügyminiszter nem szeretne hozzányúlni olyan döntésekhez, amik jók. A Mol jelenlegi vezetésével nem feltételenül elégedett a kormány, eléri-e a Tisztítótűz a céget: erről nem született döntés, de a Tisztítótűz elsődleges célja a közpénzek átvilágítása.