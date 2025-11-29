2p
Ma jön az Orbán-Magyar mérkőzés második menete

Nyíregyházán folytatódik az Orbán–Magyar összecsapás. Azzal a kitétellel, hogy igazából nem csapnak össze, csak megint egy városban folytatják országjárásukat. 

Győr után most Nyíregyházán lép fel egyidőben Orbán Viktor és Magyar Péter. Találkozási pont most sem lesz, de a Fidesz és a Tisza most is ugyanarra a napra szervezett tömegrendezvényt a városba.

Ezt természetesen nem az univerzum, valami felsőbb erő vagy a véletlen alakította így: miután a miniszterelnök októberben meghirdette a Fidesztől papíron független digitális polgári körök országjárását, Magyar Péter azzal kontrázott rá, hogy rászervezte Orbánra a saját megmozdulásait, hogy megmutassa, „milyen a valódi országjárás, és milyen az, amikor egy politikus nem csak a sajátjai elé mer kiállni előre megírt kérdésekre válaszolni”.

Nyíregyháza ma a politikáé
Fotó: Facebook

Így tett két hete Győrben is. Orbán Viktor zárt körben, a sajtótól teljesen elzárva – de az eseményt közvetítve – beszélt, Magyar viszont a nyílt utcán állt ki az emberek elé. Ott aztán gyávának is nevezte a miniszterelnököt, amiért nem áll ki vele vitázni – Orbán ezt az elejétől kezdve Brüsszelre és Ursula von der Leyenre mutogatva hárítja.

A Telex azt írja, hogy a két párt Nyíregyházán is pár órás eltéréssel tartja meg a saját programját: a délelőtt a Fideszé, a délután a Tiszáé. A DPK-k állandó porondmestere, Rákay Philip már előre bejelentette, hogy délelőtt 11 órára várják az embereket a „háborúellenes gyűlésükre”, „művész barátokkal, ismert közéleti emberekkel és helybéli lokálpatriótákkal”, na meg persze a másik örök DPK-bútordarabbal, műsorvezetőtársával, Szabó Zsófival.

A kormánynak mindent szabad, a Tiszának semmit?

Főszerkesztői jegyzet arról, hogy az egyre durvább, más kifejezéssel: mélyebbre süllyedő választási küzdelemben a jelek szerint az a kormánypártok taktikája, hogy állítanak valamit politikai ellenfelükről, amit aztán az hiába cáfol az utolsó betűig, azzal már kész tényként kezelve kampányolnak. Ezek jutottak eszembe a hét eseményeiről.

Hosszabban osztják az elektromos autó támogatást

Három hónappal meghosszabbították a vállalkozások számára elérhető 4 milliós támogatást.

Karácsony Gergely visszaszólt a Közlöny szerzőinek

A főpolgármester abszurd drámát lát a frissen megjelent kormányhatározatban.

A kormány Budapest csődjére készül – már határoztak is róla

A Magyar Közlöny legfrissebb számában jelent meg a kormányhatározat.

Zsiday Viktor: mindhárom feltétel adott a félautoriter rendszer vezetőjének leváltásához

A közgazdász úgy látja, hogy ha jövőre marad az Orbán-kormány, akkor nem nagyon lesz más választása, mint folytatni a mostani gazdaságpolitikát, míg egy kormányváltás esetén a Tiszának sem lesz nagy mozgástere.

Komjáthi Imre az MSZP elnöke nekivetküzött

Az MSZP elnöke felkereste Magyar Pétert

A Tisza Párt edelényi fórumán, a helyben lakó Komjáthi Imre, aki egy pólóval érkezett.

Hitelből is lehet másik hitelt finanszírozni – a lakhatási szegénységről kérdeztük Gulyás Gergelyt

Munkáshitelből, vagy a babaváró hitelből finanszírozzák egy lakáshitel önerejét: ez az üzenete a kormánynak az alacsonyabb jövedelmű, nem hitelképes emberek számára. Gulyás Gergely szerint a bankok extraprofit-adójának kétszeresére emelése nem megszorítás, és azt is javasolta lapunknak, jelentsük a Facebooknak a politikai tartalmú hirdetéseket akkor is, ha azok kormánypártiak.

A Momentum a parlamenti frakcióból is kizárta Cseh Katalint

A kizárás pénzügyileg sem jön jól a pártnak. 

Mire készülnek Orbán Viktorék? Érkeznek a bejelentések, itt a Kormányinfó percről percre!

Kormányinfó: ezt mondta Gulyás Gergely az Orbán Viktor-Putyin találkozóról – nem lesz további szocho-csökkentés

Csütörtök délelőtt Kormányinfót tartottak, percről percre tudósításunkban az események. 

Magyar Péter váratlan bejelentést tett

A vártnál korábban közlik a jelöltlistát.

Az idei karácsonyt sem aprózza el a Magyar Telekom

Meglepetésözön a telco szolgáltatótól.

