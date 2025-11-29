Ma jön az Orbán-Magyar mérkőzés második menete

Győr után most Nyíregyházán lép fel egyidőben Orbán Viktor és Magyar Péter. Találkozási pont most sem lesz, de a Fidesz és a Tisza most is ugyanarra a napra szervezett tömegrendezvényt a városba.

Ezt természetesen nem az univerzum, valami felsőbb erő vagy a véletlen alakította így: miután a miniszterelnök októberben meghirdette a Fidesztől papíron független digitális polgári körök országjárását, Magyar Péter azzal kontrázott rá, hogy rászervezte Orbánra a saját megmozdulásait, hogy megmutassa, „milyen a valódi országjárás, és milyen az, amikor egy politikus nem csak a sajátjai elé mer kiállni előre megírt kérdésekre válaszolni”.

Nyíregyháza ma a politikáé

Fotó: Facebook

Így tett két hete Győrben is. Orbán Viktor zárt körben, a sajtótól teljesen elzárva – de az eseményt közvetítve – beszélt, Magyar viszont a nyílt utcán állt ki az emberek elé. Ott aztán gyávának is nevezte a miniszterelnököt, amiért nem áll ki vele vitázni – Orbán ezt az elejétől kezdve Brüsszelre és Ursula von der Leyenre mutogatva hárítja.

A Telex azt írja, hogy a két párt Nyíregyházán is pár órás eltéréssel tartja meg a saját programját: a délelőtt a Fideszé, a délután a Tiszáé. A DPK-k állandó porondmestere, Rákay Philip már előre bejelentette, hogy délelőtt 11 órára várják az embereket a „háborúellenes gyűlésükre”, „művész barátokkal, ismert közéleti emberekkel és helybéli lokálpatriótákkal”, na meg persze a másik örök DPK-bútordarabbal, műsorvezetőtársával, Szabó Zsófival.