Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Közélet Önkormányzatok

Ma kiderül a választáson, milyen erős a Fidesz a fővárosban

mfor.hu

Öt településen rendeznek ma időközi önkormányzati választást.

: Csurgón és Kunmadarason polgármestert és önkormányzati képviselőket választanak, a főváros VIII. kerületében, Gárdonyban és Pilisvörösváron pedig egyéni választókerületi képviselőket.

A Somogy vármegyei Csurgó képviselő-testülete június 26-án döntött a feloszlásáról. A város polgármesteri posztjáért a tavalyi választáson győztes Ilia Csaba, a Csurgó Város Fejlődéséért Egyesület (CSVFE), valamint Kozmáné Radák Edina független jelölt verseng. A hat képviselői helyre tizenöten pályáznak, öten a CSVFE, ketten a Fidesz-KDNP jelöltjei, a többiek függetlenek. A település mintegy négyezer választópolgára hat szavazókörben voksolhat.

A Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei Kunmadaras képviselő-testülete május végén döntött a feloszlásáról, ezért polgármestert és nyolctagú képviselő-testületet is választanak a helyiek. A polgármesteri tisztségért három független jelölt indul: Balogh Marianna, aki 2019 óta vezette a nagyközséget, valamint Rabatin Roland és Vass Attila Márk. A képviselő-választáson 22 jelölt indul, és csaknem 3900-an szavazhatnak.

A főváros VIII. kerületében, a 9. számú egyéni választókerületben képviselőt választanak, mert a Fővárosi Ítélőtábla jogerős döntése szerint a választókerület 2024-ben megválasztott képviselője, Kecskeméti László (Fidesz-KDNP) méltatlanná vélt a képviselői tisztségre, amikor az általa jogcím nélkül hasznáét önkormányzati lakást nem hagyta el. Az időközi választáson három jelölt indul: Simon György (független), Balázs András (Magyar Kétfarkú Kutya Párt) és Kozma Lajos (Fidesz-KDNP). A választói névjegyzékben több mint 4600 helybéli szerepel.

A Fejér vármegyei Gárdony 7. számú egyéni választókerületében is képviselő-választást tartanak, mert a 2024-ben megválasztott képviselő, Cseh György (A Velencei-tó Információs Társadalmáért Egyesület) június 25-én meghalt. Az időközi képviselő-választáson két jelölt indul: Baricza Tibor (független) és Csordásné Bölcsics Márta (A Velencei-tó Információs Társadalmáért Egyesület), a voksoláson mintegy 1500-an vehetnek részt.

A Pest vármegyei Pilisvörösvár 3. számú egyéni választókerületében azért kell időközi képviselő-választást tartani, mert a 2024-ben megválasztott Fodor-Kiss Zsuzsanna június 1-jei hatállyal lemondott. A voksoláson négyen indulnak: Fazekas Roland (független), Pándi Gábor (Vörösvárért Közéleti Egyesület), Tagscherer Ágoston (Egységben Vörösvárért Egyesület), Gráf Tibor (független). A választói névjegyzékben közel 1500-an szerepelnek.

Szavazni reggel hattól este hétig lehet.

(MTI)

Megingott a magyarok bizalma a kormányban? – A hét ábrája

A gyengülés regionális szinten is feltűnő.

Pikáns helyzet: egy DPK-tag fia lett Magyar Péter kabinetfőnöke

Velkey György László édesapja a Bethesda Gyermekkórház főigazgatója, Velkey György, aki nemrég belépett az Egészséges nemzetért digitális polgári körbe.

Orbán Viktor békemenetet hirdetett október 23-ra

A Digitális Polgári Körök első országos találkozójára került sor szombaton.

Vége a találgatásoknak, itt indul majd Magyar Péter

A Tisza Párt saját elnökét indítja Hegyvidéken.

Orbán Viktor vagy Magyar Péter? Új eredmények érkeztek

Olvasóinkat kérdeztük a miniszterelnöki alkalmasságról.

Orbán Viktor már a reggelt is a helyszínen kezdte

Bár csak 16 órakor startol a Digitális Polgári Körök első országos találkozója, a miniszterelnök már a helyszínről posztolt. 

Wéber Balázs, Bózsó Péter, Vég Márton

Milliárdokért kampányolnak, de kinek? Ki az, aki még bizonytalan? Ez Viszont Privát

A héten írtuk meg, hogy az első félévben 80 milliárdba került nekünk az a közmédia, amelynek híradója egy friss kutatás szerint is a kormánypárt kommunikációs céljainak van alárendelve. De mire lesz elég a fideszes médiahenger? Miért közelít a kormánypárt népszerűsége a Tiszáéhoz? Mire gyúrnak a Harcosok klubja edzőtáborában? Mennyire közügy Gyurcsány Ferenc magánélete? Mit mutatnak a friss KSH-s béradatok, és mi a valóság? Mi köze Hajdú B.-nek a NER-hez? És kik azok a dolgozó szegények? Erről is vitatkozott az Ez Viszont Privát e heti adásában Wéber Balázs vezető szerkesztő, valamint Bózsó Péter és Vég Márton újságíró.  

Bódis Kriszta: In memoriam Szabó Zsolt rendőr alezredes

Több százan gyűltek össze péntek este Hódmezővásárhelyen, hogy gyertyagyújtással emlékezzenek Szabó Zsolt rendőrkapitányra, aki öngyilkosságot követett el. A tragédia megrázta a várost; Márki-Zay Péter polgármester és a helyi Fidesz is részvétét fejezte ki.

Tagadja az állam, hogy lemondana a gyermekvédelmi intézményekről

Az államtitkár cáfolja, hogy az állam alá tartozó gyermekvédelmi intézményeket átadná az egyházaknak. 

Állítólag adományokból bérelte ki a mai DPK helyszínét a Fidesz

A ma 16 órakor kezdődő Digitális Polgári Körök első országos találkozóját nem pártpénzből, hanem magánszemélyek adományaiból bérelték ki a Papp László Sportarénát.

