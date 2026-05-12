Magyar Péter programja

Ma megalakul Magyar Péter kormánya, az esküt is leteszik a miniszterek

Folytatódnak kedd reggel a leendő miniszterek parlamenti bizottsági meghallgatásai, délután pedig megalakul a Tisza-kormány, majd összeül az Országgyűlés, és esküt tesznek a miniszterek.

A parlamenti honlapon olvasható meghívók szerint reggel 8 órakor négy bizottságban folytatódnak a meghallgatások. Az igazságügyi és alkotmányügyi bizottság ekkor hallgatja meg Görög Márta igazságügyi miniszterjelöltet. Ebben az időpontban várják a művelődési bizottságba Tarr Zoltánt, a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszteri poszt várományosát, és ugyancsak 8 órától számol be elképzeléseiről a szociális bizottságban Kátai-Németh Vilmos szociális és családügyi miniszterjelölt. Lőrincz Viktória vidék- és településfejlesztési miniszterjelölt kinevezés előtti meghallgatása szintén 8 órakor kezdődik a parlament vidék- és településfejlesztési bizottságában. 

Délelőtt 10 órától a Miniszterelnökség vezetésére jelölt Ruff Bálint az igazságügyi bizottság, Kármán András pénzügyminiszter-jelölt pedig a pénzügyi és költségvetési bizottság tagjait tájékoztatja terveiről. A miniszterjelöltek kinevezés előtti meghallgatása ezzel lezárul. A Tisza-kormányban 16 miniszter lesz, meghallgatásuk hétfőn kezdődött a feladatkörük szerint hatáskörrel rendelkező parlamenti bizottságokban, amelyek a jelölt kinevezésének támogatásáról nyílt szavazással határoznak. Az új tárcavezetőket az államfő kora délután nevezi ki a miniszterelnök javaslatára, a miniszterek kinevezésével megalakul a kormány. 

A parlamenti honlapon olvasható napirendi javaslat szerint az Országgyűlés ezt követően délután 4 órakor tartja következő ülését, amelynek kezdetén ismertetik a köztársasági elnök átiratát a miniszterek kinevezéséről. Magyar Péter miniszterelnök felszólalásában bemutatja a tárcavezetőket, akik ezután esküt tesznek.

(MTI)

Egy-két nyitva tartó benzinkút, kígyózó kocsisorok, dudálás és országos hiány: élénken élhet bennünk a 2022. decemberi benzinválság képe. Az előző kormány akkor megszüntette a hatósági árat. A Független Benzinkutak Szövetségének elnöke, Gépész László az Mfornak arról beszélt: napok választanak el ettől az állapottól.

Írásbeli tájékoztatást vár.

Rövid közleményt adott ki a párt.

12 év képviselői munka után.

A Fidesz- és a Tisza-kormány is nyomja Vitézy Dávid vállát

A Tisza Párt közlekedési és beruházási minisztere, Vitézy Dávid hétfőn délelőtt a szektor parlamenti bizottsága előtt beszélt hosszan a következő négy év várható változásairól. Az Mfor összeszedte a legfontosabb, legtöbb embert érintő kijelentéseket a magyar közlekedési rendszer átalakításáról. 

Tarr Zoltán leendő miniszter szerint egy helyen egészen biztosan módosítják a jelenlegi választási törvényt.

